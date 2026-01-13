手機品牌OnePlus違法在台僱70名工程師　創辦人劉作虎被通緝

大陸手機品牌OnePlus深圳萬普拉斯公司涉嫌非法在台灣招募70多名工程師，匯入金額7293萬餘美元（約5.68億港元）。周二（13日），士林地方檢察署依違反兩岸人民關係條例起訴2名台籍幹部，並宣布通緝OnePlus創辦人劉作虎。



起訴書顯示，劉作虎2014年底到台並與林姓男子洽談在台灣籌組手機軟體研發團隊事宜，之後，林男在未經主管機關許可下，依劉男指示在台灣為深圳萬普拉斯公司招攬員工，陸續僱用70多名研發工程師，為OnePlus進行手機軟體應用程式研發、驗證、測試等業務活動。

劉男並與鄭姓女子、林姓男子合謀，先於2014年3月在香港設立「香港一加公司」，隔年3月在台設立「香港商一加科技有限公司台灣分公司」，由鄭女擔任負責人。2019年5月，公司再分別更名為「香港商聲吶顧問有限公司」、「香港聲吶公司台灣分公司」。

OnePlus創辦人劉作虎。（X@PeteLau）

檢方統計，自2015年8月至2021年1月間，深圳萬普拉斯公司透過「香港大盛國際貿易公司」等管道，以「受託研發及出售研發成果資產之收入」等名目，共匯入7293萬餘美元予台灣聲吶公司，作為支付在台招攬員工、核發員工薪資、採購設備等業務行為的營運資金。

偵訊時，鄭女辯稱其只是掛名負責人，負責稅務規劃，對公司業務並不清楚，亦沒有領取薪金，還指台灣聲吶公司唯一的業務，就是幫深圳萬普拉斯公司的手機做研發工作。林男則坦承，自己是經劉作虎安排擔任研發主管，負責面試及帶領團隊，台灣聲吶公司未曾自己開發客戶，營運方向皆由劉男決定。

供詞指，台灣聲吶公司所開發的軟件僅供OnePlus及OPPO手機使用，且行政主管須定期向深圳總部匯報員工出勤與財務狀況。

經調查，檢察官認定鄭女、林男涉犯台灣地區與大陸地區人民關係條例，周二依法提起公訴。