問GPT跟Gemini，最多人關心的2025年壓軸登場智能手機，剛於香港上架國際版的 OnePlus 15 是Top 5之選。這款被官方稱為「跨兩代升級」的旗艦手機，令網民討論熱度居高不下，全焦段 5000 萬像素三鏡頭，S8 Gen 5 處理器到7300mAh大容量電池都充滿了話題性，馬上為大家詳細分析，OnePlus 15 最受關注的 5 大賣點。



OnePlus 15 5大賣點｜S8 Gen 5／5千萬像素三鏡頭／7300mAh大電量

性能：搭載 Snapdragon 8 Elite Gen 5，OnePlus 15 遊戲表現會有多流暢？

毫無疑問，網民最關心的首要規格便是其核心性能。OnePlus 15 率先搭載了高通最新的 Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器。這款晶片採用了全新的 Oryon 核心架構，據報 CPU 與 GPU 性能均有大幅度暴漲，同時功耗顯著降低。配合新一代的「風驰遊戲內核」，OnePlus 15 號稱能實現 120 FPS 甚至 165 FPS 的遊戲滿幀運行。對於追求極致效能的玩家來說，這款手機能否在長時間運行大型 3D 遊戲時保持冷靜與穩定，是大家最期待的實測重點。

續航：內置 7300mAh 超大電池，OnePlus 15 能否解決電量焦慮？

OnePlus 15 內置 7300mAh 超大電池

緊隨性能之後，最令人震驚的升級在於電池容量。OnePlus 15 內置了一顆高達 7300mAh 的超大容量電池，遠超市面上普遍的 5000mAh 水準。網民普遍關注，在如此巨大的電池加持下，配合 120W 有線快充與 50W 無線充電，能否實現兩天一充的超長續航體驗？

螢幕：升 165Hz 刷新率卻降解析度，OnePlus 15 顯示效果是升是降？

OnePlus 15 的螢幕規格變動引發兩極討論，其 6.78 吋的 AMOLED 螢幕將刷新率提升至電競級別的 165Hz，亮度更可達 1800 nits（峰值更高）。然而，為了平衡電量功耗與高刷新率，解析度調整為 1.5K（1272 x 2772），而非前代的 2K+。不知大家認為這是變得更貼地實用，還有退化？

拍攝：全焦段5000萬像素三鏡頭，OnePlus 15 夜拍與變焦能力強嗎？

OnePlus 15 全焦段5000萬像素三鏡頭

不少Android旗艦機都以最強拍攝力為賣點，但3／4個鏡頭中，多數只有1／2個使用大尺寸CMOS。而 OnePlus 15 的影像系統則與iPhone 17 Pro Max 看齊，三主攝系統包括： Sony IMX906 主鏡頭（光圈為 f/1.8）、超廣角鏡頭，以及備受期待的3.5倍潛望式長焦鏡頭（光圈為 f/2.8），全部均有5000 萬像素解析度。

最大改變是取消了哈蘇（Hasselblad）影像系統的調校，改由 Oppo 的 Lumo 引擎負責影像處理，網民非常關心其在暗光環境下的夜景表現，以及長焦鏡頭在 3.5 倍至 7 倍變焦時的畫質清晰度。

OnePlus 15 5G 詳細參數規格表

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm)

螢幕：6.78 吋 AMOLED, 1.5K 解析度 (1272 x 2772), 165Hz LTPO

記憶體 (RAM)：12GB / 16GB / 24GB

儲存空間：256GB / 512GB / 1TB UFS 4.1

電池容量：7300mAh (典型值)

充電速度：120W SuperVOOC 有線快充 / 50W AirVOOC 無線充電

後置相機

主鏡：50MP (Sony IMX906, OIS)

超廣角：50MP (OV50D, 116°)

潛望長焦：50MP (S5KJN5, 3.5x 光變, OIS)

前置相機：32MP (Sony IMX709)

作業系統：OxygenOS 16 (基於 Android 16)

其他功能：Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, IP68/IP69 防塵防水, 超聲波指紋

售價：行貨約HK$7,100／水貨約HK$5,500