OnePlus Ace 6T登場　首配8G5晶片+8300mAh電池　售價有競爭力

OnePlus Ace 6T正式發布，售價2399元起（人民幣，下同）。



現在這款新品已經來到我們評測室，下面為大家帶來圖賞。

OnePlus Ace 6T採用6.83吋1.5K 165Hz高刷新率屏幕，配備超耐磨超抗摔OPPO晶盾玻璃，抗摔性能提升160%，抗刮傷性提升 300%，支持3D超聲波指紋，機身支持IP66/IP68/IP69/69K滿級防塵防水。

+ 16

該機首發第五代驍龍8平台，這顆晶片由OnePlus和高通聯合定製，OnePlus Ace 6T出廠寫入風馳遊戲內核，能發揮出第五代驍龍8的全部潛能。

經測試，從最重載的165FPS手遊，到《王者榮耀》144FPS+極致畫質全開，再到《原神》新地圖場景，OnePlus Ace 6T都能滿幀率運行。

後置5000萬IMX906主攝+800萬超廣角，電池容量為8300mAh，支持100W閃充。將預裝基於Android 16的ColorOS 16操作系統。

價格方面，12GB+256GB售價2399元；16GB+256GB售價2699元；12GB+512GB售價2899元；16GB+512GB售價3199元，16GB+1TB售價3699元。

相關圖輯：OnePlus Ace 6T原神限定版 不只簡單換皮 包裝內有乾坤藏這東西（點擊連結看全文）

+ 3

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】