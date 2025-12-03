OnePlus Ace 6T原神限定版　不只簡單換皮　包裝內有乾坤藏這東西

OnePlus將推出次旗艦新作OnePlus Ace 6T手機，其將配備最新8G5晶片、跟8K大電池等強勁配置。同時品牌尚加推OnePlus Ace 6T的《原神》定制版手機，並率先披露產品外觀跟內容配置。



據OnePlus「一加手機」官方微博帳號資訊，OnePlus Ace 6T原神定制版手機，將以旅行手提箱式珍藏禮盒設計，精美設計且內附豐富精品及隨機配件。

OnePlus Ace 6T原神定制版手機以人氣角色「神里綾華」為主題，採用源於角色設計元素的「雪霽藍」限定配色，並於機背加入「白鷺公主」專屬紋理。

配件部份，OnePlus Ace 6T原神定制版手機亦將加入豐富角色元素，包括限定色100W超級閃充及充電線、可換角色卡片保護殻，跟日本刀設計拔卡針等。

包裝附設「神里綾華」主題精品，則有Q版表情貼、人物徽章、紀念鐳射票、可套上保護殼的主題角色卡、角色阿加力立牌套件，跟特別定制布公仔等。

Mobile Magazine短評：與品牌其他定制版產品一樣，這次OnePlus Ace 6T原神定制版手機同樣提供豐富配件、精美週邊及高完成度定制外觀，收藏價值滿滿。

