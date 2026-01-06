山東餐廳被爆長年劏客：膠袋10蚊　發臭蟹58蚊一斤埋單變68蚊一隻

近日，有網民在社交平台發帖稱，其於2025年「十一」國慶假期期間到山東老蓬萊餐廳吃飯，遇到食材疑似變質、價格前後不一、飲料過期等問題；然而，向監管部門投訴後，一直未得到有效回應。該事件引發內媒《揚子晚報》關注後，當地市場監管部門才於1月4日表示，正在調查取證，如情況屬實，將依法依規嚴肅處理。



涉事餐廳。（揚子晚報）

58元一斤死蟹結賬時變58元一隻 飲料過期拒不承認

據《揚子晚報》報道，涉事餐廳「老蓬萊餐廳」位於山東省煙台市蓬萊區。2025年11月間，多名顧客到該餐廳就餐後反映，飯店菜單價格與實際價格不符，如宣稱88元（人民幣，下同）一斤的「魚鍋餅子」，結賬時卻按128元一份收費，且未現場稱重。

此外，菜品原料也與宣傳嚴重不符，海鮮大咖中的蝦肉質鬆散，蒜蓉生蠔的蒜蓉也僅在殼上；尤其是螃蟹，不僅大小不一卻同價，甚至出現變質、蒸出黑湯並散發臭味的問題，店家還拒絕退換。

該食客稱，螃蟹已經變質，蒸出來淌黑湯，有臭味。（揚子晚報）

有食客發貼文表示，結賬時發現，螃蟹標價58元一斤被改為58元一隻，甚至誤算成68元一隻，經指正後才把10元差價抹掉。

該顧客還發現店內提供的飲料已過期半年，老闆卻堅稱飲料是顧客自帶，不過食客反問「飲料不是店裏的，為什麼收錢？」聽到這句話，老闆躲開不理。該網民表示，因為十分生氣，便當即將餐廳投訴至相關部門，但遲遲未能得到有效反饋。

該食客結賬時發現58元一斤的螃蟹變58一隻，價格還被改為68元。（揚子晚報）

曾因「天價打包袋」上熱搜

據極目新聞此前報道，老蓬萊餐廳曾在2024年9月12日時，就因一個打包膠袋要價10元，甚至連贈品都要收費，登上內地熱搜。

針對「天價打包袋」事件，煙台市蓬萊區市監局於同年9月13日發佈通報稱，已對該餐廳立即依法開展調查，發現其存在部分產品未明碼標價、不履行服務或價格承諾，涉嫌價格欺詐的行為，已立案調查。但目前尚不知道蓬萊區市監局對該餐廳的調查和處罰結果，值得注意的是，此事發生後，在網絡上依然能夠看到不少關於老蓬萊餐廳的投訴。

目前，有內媒記者聯繫蓬萊區市場監督管理局等多部門，相關工作人員回覆稱，當地市場監管部門已經在調查取證，目前該案件正在辦理過程中，如經調查屬實，將依法依規嚴肅進行處理。