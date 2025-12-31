男子500萬閒置別墅被鄰居佔用養雞鴨氣憤提告：屋內惡臭滿是雞糞

近日，福建泉州一別墅屋主陳先生苦不堪言，原因是他閒置在老家價值500多萬（人民幣，下同）的別墅，被無良鄰居佔用，地下室更被改造成雞鴨舍，飼養著四五十隻雞鴨。



事後陳先生報警處理，同時打算追究鄰居的法律責任，要求賠償經濟損失。



綜合內媒報道，陳先生的別墅涵蓋花園、外牆、游泳池及內部裝修等，總投入高達500多萬元，於2000年左右建成。過去，他與家人在別墅居住數年，後來因家中老人過世及在外經商，房屋便閒置不住人了。

今年冬至，陳先生回老家祭祖，不料過去整潔大氣的別墅變得髒兮兮，空氣中彌漫著一股刺鼻臭味，地下室更是傳來陣陣雞叫聲。隨後他發現地下室搭建了三四個雞舍，四五十只雞鴨在活奔亂跳，牆壁和地面佈滿雞糞、汙漬及殘留飼料。

隨後，陳先生立刻報警，同時為保護現場證據，並沒有改動地下室，而是安裝一把新鎖。但次日，陳先生發現鄰居居然悄無聲息闖入，搬走地下室的雞鴨，同時還佔用了旁邊的一間儲藏間，甚至大膽到私自更換門鎖。

鄰居這番操作令陳先生相當氣憤。陳先生表示，他説，看到地下室這種髒亂狀況，推測鄰居的佔用行為已經持續很長一段時間。地下室變雞鴨舍，導致屋內裝修嚴重損毀，整棟房屋異味濃烈、衛生狀況極差，目前別墅已無法居住，只能聘請專業消殺公司來處理。

事後，鄰居雖然通過中間人致歉，但陳先生認為，「這不僅是財產損失的問題，更是對我們家祖宅的極不尊重。」後續將追究對方的法律責任，並要求賠償清理、翻新及消殺等費用。