台F-16戰機墮海飛行員持續失聯　空軍：已精確定位黑盒

花蓮空軍基地一架「編號6700」F-16V戰機，6日晚間在執行例行性訓練任務期間，突然失去光點，飛官辛柏毅上尉疑於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑跳傘，軍方目前全力搜救中。15日，空軍參謀長表示，已針對黑盒（Black box）做出精確定位，後續兵力將轉移執行打撈作業，並且以訓練、戰訓等方式，從空中以及海面兼實施後續搜救。



軍方人士稍早表示，已精準定位黑盒所在的海域，因位處深海，本土廠商能力有限，目前已協調新加坡或日本的相關廠商協助。

李慶然說明，此次搜救累積兵力累計至14日晚間為止，總共出動各式飛機、直升機80架次；聯合海巡、海軍艦艇89艘次；海巡、岸巡，以及台軍地面搜索人次2215人次；另有無人機共36架次。

搜救進度部分，李表示，13日已在海面上針對黑盒做出精確定位，為確認位置還有後續整備，因此於今日上午對外說明。他又強調，已與家屬溝通，相關作業會轉移為打撈作業，後續兵力則會以訓練、戰訓等方式，從空中以及海面兼實施搜救。

飛行員辛柏毅。（聯合報）

辛柏毅2025年與同為軍職的女友成婚。（翻攝台媒）

台媒報道指，辛柏毅是空軍官校2019年班飛行員，飛行總時數611小時，飛行F-16總時數371小時。他失聯前剛成婚，與同為軍職的妻子赴度蜜月，返台回部隊僅2天。

辛柏毅小姑子（妻子的妹妹）發文希望姐夫快回家，並稱「從沒見過姊姊（辛柏毅妻子）眼睛那麼腫」，她心碎寫下，「全家現在只希望能找到他，無論有沒有存活都沒關係，我們只想再見你一面。」