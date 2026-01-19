台積電重申最先進製程留台灣　專家：特朗普任內4成產能赴美難企

美台雙邊於1月15日拍板關稅協議後，美方多次提及台灣半導體產能與對美投資議題，引發市場關注。台積電財務長黃仁昭近日接受美國財經媒體CNBC與彭博電視專訪時重申，台積電擴大在美國投資完全是基於客戶需求考量，最先進製程仍將留在台灣，相關關稅協議則屬政府間談判，台積電並未參與。



綜合台媒《中央社》報道，台積電過去多次強調，最先進製程技術將根留台灣。CNBC與彭博電視分別於1月15日及16日詢問，在美國擴建晶圓廠是否代表策略出現轉變。黃仁昭回應表示，這項原則並未改變，且是基於實務考量。他指出，「因為需要研發與製造營運之間高強度的合作。我們必須在台灣不同據點之間來回調度數百名工程師」。

黃仁昭受訪當天，美國商務部同步公布台美貿易協議內容，其中提及台灣半導體科技業者將對美直接投資2500億美元。不過，黃仁昭明確表示，台美關稅協議是政府與政府之間的協議，台積電並未參與談判。

台美雙方在美東時間1月15日簽署MOU。由左至右依序為AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表葛里爾、美國商務部長盧特尼克、台灣行政院副院長鄭麗君、行政院政委楊珍妮、駐美代表俞大㵢。（台行政院提供）

亞利桑那州擴廠加速 技術移轉仍有現實限制

黃仁昭表示，台積電在美國擴大投資是基於客戶需求，並持續加快在亞利桑那州的投資進度。目前亞利桑那州第一座晶圓廠進展順利，已啟用運作並進行量產，良率表現與台灣相當。

在整體擴廠規劃方面，他指出，第二座廠房設備將於今年進駐，第三座廠預計今年動工，同時正申請第四座廠及先進封裝廠的興建許可證。

《中央社》報道亦稱，台積電近日宣布在亞利桑那州購入第二塊土地，目標將當地擴展為獨立的超大晶圓廠聚落，以支援智能手機、人工智能及高效能運算客戶對先進製程的需求。黃仁昭說，第一塊土地約1100英畝，原規劃興建6座晶圓廠、2座先進封裝廠與1座研發中心，但空間不足以支撐全部計畫，因此再購入900英畝土地，部分擴建將配置於新用地，其餘保留作為未來彈性運用。

對於是否能加快先進技術自台灣移轉至美國，黃仁昭坦言，可以嘗試加速，但若要縮短至幾個月內完成，將是「困難且具挑戰性」。

特朗普喊4成產能赴美 專家直言不可能任內完成

在政策層面，美國商務部長盧特尼克接受CNBC專訪時指出，美國總統特朗普任內目標是要將台灣半導體產能40%轉移至美國。

對此，美國半導體產業分析師歐唐納爾接受《中央社》訪問時指出，當前全球半導體需求確實非常龐大，市場也對地緣政治感到憂心，關鍵在於「動能」。他表示，現在確實看到更多製造環節朝向美國本土完成的方向前進，但從長期來看，政府作法只是「強化、加速那些原本就已經在發生的事」。

歐唐納爾直言，供應鏈轉移已出現一定進展，但仍需要非常長的時間。對於盧特尼克的說法，他認為相關目標被過度放大，「我們都知道這樣的工程需要非常多年，不可能在特朗普任內完成，現實狀況就是不可能」。

台灣官方：美國擴產難取代台灣核心地位

針對美方說法，台灣經濟部長龔明鑫指出，以5奈米以下先進製程推估，2030年台灣與美國的產能占比分別為85%與15%，2036年則為80%與20%，台灣仍將是全球半導體生產重鎮。

歐唐納爾也預期，未來半導體企業將進行更多元布局，不一定全部集中於亞利桑那州，新墨西哥州等鄰近地區也可能成為供應商進駐據點。他強調，市場夠大，需求非常充足，台積電和英特爾兩家公司都進行大量的生產，對全世界、對整個半導體供應鏈來說，都是好事。

歐唐納爾指出，目前邏輯晶片、動態隨機存取記憶體與快閃記憶體等領域需求皆十分強勁，未來幾年不見放緩跡象，美國產能雖持續增加，但要取代台灣主要產能仍不可能。