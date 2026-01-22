由虛轉實成對台主軸　學者分析：北京今年加速推進組合拳

圍台軍演過去不到一個月後，解放軍無人機在演訓期間進入東沙島領空，顯示北京持續強化對兩岸關係的主導權與節奏掌控，加大對台施壓。台灣學者研判，中國大陸今年對台政策會持續加強可實際操作、反覆累積效果的政策與行動，展現對台管治主張；台灣將面對更立體、更多元、也更難以單一回應的組合拳。



解放軍東部戰區去年底舉行圍台軍演，更在台島周邊進行火箭彈實彈射擊，落點迫近台灣24海浬線，是史上距離台灣最近的一次實彈射擊。

時隔僅半個月，台灣國防部1月17日證實，解放軍一架無人偵察機進入東沙島領空。由於時間點正值駐守東沙的台灣海巡署與海軍陸戰隊官兵，表定進行第一季實彈射擊演訓之際，使事件更加敏感。

近年圍台軍演範圍。（01製圖）

然而，由於這架無人機飛行高度位於台灣防空武器射程外，因此台軍並未回擊，而是以國際頻道廣播警告驅離。

雖然這次行動未觸發兩岸立即衝突，也未改變台軍既有應對處理規範，卻清楚呈現解放軍延續去年的灰色地帶衝突基調，在低烈度、可控範圍內，持續測試台灣應變機制與行動邊界的模式。這也構成理解今年大陸對台政策走向的重要現實脈絡。

過去一個星期當中，台灣政治大學國際關係研究中心、國策研究院等智庫接連舉辦座談會，分析大陸未來一年可能的對台政策與台海情勢。

對於各界矚目的台海軍事動態，台灣淡江大學國際事務與戰略研究所兼任助理教授揭仲就提到，解放軍在台灣周邊的例行演訓與灰色地帶行動，已高度制度化，形成固定節奏與作業模式，短期內不易因個別人事異動而出現劇烈轉向。

他認為，未來一至兩年，台海軍事風險更可能來自誤判、突發事件，或低烈度行動的連鎖效應，而非事先規劃的大規模衝突。

台灣中央研究院政治學研究所研究員蔡文軒則認為，北京當前的優先考量，在於確保政治安全與對軍隊的掌控。特別是近年中共軍事反腐與人事整肅，本身已佔用相當大的政治與制度能量，這也反映出對台動武在整體排序中被往後延。

但他強調，這並不代表軍事準備停止，而是顯示北京在動用軍事手段上更為謹慎。因此，台海真正的高軍事風險時間點，須放在更中長期的結構性變化中觀察，而2027年中共二十一大過後風險可能會逐步上升。

儘管短期內兩岸爆發全面軍事衝突的可能性不高，但淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳強調，2026年同時是中國大陸「十五五規劃」開局之年、美國期中選舉年、台灣九合一地方選舉年，也是中美領導人互動最為密集的一年。

他認為，在此背景下，北京對台政策「不僅不會降溫，反而更具『整體戰略部署』的特徵」。

2025年10月30日，韓國釜山，美國總統特朗普（Donald Trump，左）在金海國際機場與國家主席習近平（右）舉行雙邊會晤時握手。（Reuters）

張五岳強調，北京對台政策不會再停留於口頭宣示或象徵性立場，而是在國際場域持續壓縮台灣外交與活動空間；在兩岸互動層次推動融合發展、制度對接與統戰操作；並嘗試將政策影響力落實到台灣內部，包括透過經貿、地方交流、社會層面與選舉節點，增加對台政治與社會壓力。

這也意味著台灣未來所面對的，將是中國大陸更立體、更多元、也更難以單一回應的對台策略組合。

台灣政大國關中心副研究員曾偉峰則以「由虛轉實」來形容中國大陸對台政策的轉變趨勢。

曾偉峰指出，大陸對台正朝實納管、實外交與實戰化等三個面向同步推進，即密集透過行政、法律與經濟手段，將對台政策延伸至「跨越主權邊界」的灰色地帶，並將「一中框架」由政治立場轉化為國際法敘事，同時透過「聯合戰備警巡」、環台軍演、海警與軍事力量交錯運用，逐步將台海塑造成「高度中國化的行動空間」。

他研判，這套政策走向的核心邏輯，即是「在尚未統一前，先把台灣當作已屬於中國的一部分來治理與操作。」

曾偉峰則以「由虛轉實」來形容中國大陸對台政策的轉變趨勢。（陳鄭為/攝）

新加坡國立大學東亞研究所高級研究員祁冬濤接受《聯合早報》採訪時也提到，法律與外交層面，已成為北京展現對台管制能力的重要工具。

他認為，北京近年愈來愈頻繁運用既有法律框架，針對特定物件施加壓力，同時也在外交上提前佈局，向相關國家說明立場，降低台灣對外活動的空間。這些作為風險相對可控，且效果可累積，符合北京當前對台策略的需求。

此外，祁冬濤也提醒，所謂對台管制，並不僅限於硬性手段。透過身分、制度與福利體系，吸納台灣民眾進入大陸治理結構，同樣被北京視為對台政策的一環，並與台灣自身的治理權形成長期競合。

從上述分析也可發現，1月中旬發生的東沙島無人機事件，即可被視為這類實務操作的一環，重點不在於軍事效果本身，而在於行動所累積的象徵與制度意涵。

不過，祁冬濤指出，賴清德政府在對大陸政策上也逐步採取「以硬對硬」的策略，包括提高軍費佔比、推動反間諜與國安法制、恢復軍事審判制度等，都正朝向更強調防衛與備戰的方向調整。

另一方面，可以預期的是，2026年大陸對台政策推進，仍將受到中美關係變化影響。特別是美國總統特朗普與中國國家主席習近平今年可能不只一次會面，屆時雙方在台灣議題上如何交鋒，同樣備受各界關注。

對此，祁冬濤認為，中美領導人會晤將對台海局勢產生約束效果，因為北京與華盛頓都不希望在此之前出現失控狀況。

但台灣大學政治學系教授張登及提醒，特朗普政府已在戰略文件中將台灣視為「重要戰略資產」，而非過往以「民主價值」與規則為核心的承諾。因此，在交易型外交邏輯下，美國對台支持可能更講求條件性與彈性，這也為北京提供了新的戰略想像空間。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

