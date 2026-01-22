基隆惡火2死4傷　41歲消防小隊長3入火場脫氧氣面罩給受困女殉職

1月21日晚，台灣基隆市一處民宅發生大火釀成2死4傷慘劇，其中41歲消防小隊長詹能傑3次進入火場救人，不幸殉職。



火災現場雜物堆積如山。（聯合新聞網）

詹能傑因吸入濃煙嗆昏失聯，約一小時後被尋獲，送醫後不幸殉職。（聯合新聞網站）

三入火場救人卻被滿屋雜物被困殉職 衣服堆得像山」成遺言

綜合《聯合新聞網》、《中天新聞》報道，基隆市樂利三街「台北生活家」社區一棟6層民宅昨晚（21日）發生火災，火勢於2樓悶燒至今日凌晨方被撲滅。由於起火戶內堆積大量資源回收衣物與雜物，導致22歲余姓女住戶受困，救援困難。

火災現場。（中天新聞）

41歲消防小隊長詹能傑為搜救受困女子，三度深入火場。在第三次進入時，他尋獲余女並將自己的氧氣面罩讓予對方，卻因現場雜物堆積如山、空間狹窄，未能及時將她救出。

詹隊長隨後因吸入濃煙嗆昏失聯，約一小時後被尋獲，被隊友送醫搶救後仍不幸殉職，而他捨命救出的22歲余女，最後也傷重不治。目前，火災共計造成2死4傷，起火原因疑似住戶堆積雜物起火導致，但詳細起火原因仍待釐清。

據了解，詹能傑在第二次撤出時曾提醒隊友「門後雜物多」、「衣服堆得像山」，大家千萬要當心。起火戶余姓屋主表示，其妻有長期撿拾回收物的習慣，女兒平時在家照顧母親，未外出工作。

詹能傑在第二次撤出時曾提醒隊友「門後雜物多」、「衣服堆得像山」，大家千萬要當心。（聯合新聞網）

殉職消防員是兄弟檔 曾參加多項重大事故救援

據了解，詹能傑消防資歷20年，曾參與普悠瑪翻覆、太魯閣408號車次、0204花蓮震災雲門翠堤等搜救。

詹能傑從火場中背出傷者。（基隆消防局臉書）

詹能傑殉職，基隆市消防局FB於今日轉成黑白悼念：「慟！小隊長，任務已經結束！一路好走…我們會記得…你為了救人而犧牲了自己！」貼文底下網民留言哀悼：「真的難過，傑哥…我會永遠記得你，還有你那些英勇的故事！」「任務結束 一路好走⋯」。