宏福苑大火｜同人誌愛好者罹難　原展銷會擺檔　好友將遺作贈同好

大埔宏福苑五級火奪去161條人命，傷痛仍籠罩不少市民心中。本地動漫活動「Rainbow Gala同人誌即賣會」就出現觸動人心的一幕。其中一位攤位檔主Piano在大火離世，原本預訂的攤位變「空枱」，其朋友擺放了一封手寫信，滿是悼念之情。



「我都唔知仲可以做啲咩好，唯有將你畀我嘅畫整成貼紙，放喺你呢個booth，轉贈畀同樣欣賞你畫作嘅人。」手寫信由一名以日文「ごめん」（Gomen）署名者，寫給原攤主亡友，解釋攤主Piano在大火中不幸離世未能出席活動，並將Piano生前親手繪畫的禮物製成貼紙。



「Rainbow Gala 同人誌即賣會」在上星期六、日（3日及4日）於亞博舉辦。（Threads@man000230）

其中一位攤位檔主Piano因大火離世無法出席，但其原本的預訂的攤位擺放了朋友寫下的親筆信，信中滿是悼念之情。（Threads@man000230）

其中一位攤位檔主Piano因大火離世無法出席，但其原本的預訂的攤位擺放了朋友寫下的親筆信，信中滿是悼念之情。（Threads@man000230）

Rainbow Gala同人誌攤位空置 桌上放着花束及一封手寫信

大埔宏福苑五級火奪取過百條人命，傷痛仍籠罩市民心中。大火中倖存的災民逐步獲安置和重建家園，留下來的人也透過各種方式撫慰內心傷口。

推動本土漫畫創作文化的同人誌展銷會「Rainbow Gala同人誌即賣會」在上星期六、日（3日及4日）在亞博舉辦，有人貼出照片，見到其中一個原本應由參展商「Piano」擺設的攤位因主人離世而空置，桌上放着花束、數張免費派發的遊戲角色貼紙，以及一封手寫信。

據該貼文，手寫信出自一位名叫「ごめん」的人，其在信中解釋，攤主「Piano」上個月在大火中不幸離世未能出席活動。「唔好意思，因為檔主Piano佢嚟唔到啊，所以因為想睇/支持佢而嚟嘅人，令到你哋失望。」

除了親手寫信，現場有其他人寫上字條和繪畫慰問攤主的朋友。（Threads@man000230）

好友憶惜日點滴 代在攤位展出生前遺作

信中介紹Piano生前的喜好，包括熱愛日本的虛擬YouTuber「星泳」、Suichan 及 Kamito，甚至連攤位的標誌名稱都源自於此。Piano曾表示攤位售賣內容是秘密、着其「到時過嚟咪知囉」，他推測Piano應該想將展出相關的貼紙、鎖匙扣及立牌等，「可惜我冇呢個機會，唔可以買到你出嘅同人周邊」。

攤位上也有免費領取的角色貼紙，正是 Piano 生前親手繪畫並送給ごめん的禮物。貼紙中的角色，是兩人曾經一起遊玩的手機遊戲中最喜愛的兩個角色。「我都唔知仲可以做啲咩好，唯有將你俾我嘅畫整成貼紙，放喺你呢個 booth，轉贈畀同樣欣賞你畫作嘅人。」

我都唔知仲可以做啲咩好，唯有將你俾我嘅畫整成貼紙，放喺你呢個 booth，轉贈畀同樣欣賞你畫作嘅人。 Rainbow Gala 同人誌即賣會參展商「Piano」的朋友ごめん

「佢同大家一樣，為咗呢次RG準備咗好耐，但一場大火摧毀咗一切。」ごめん最後寫道，今屆Rainbow Gala是其第一次參加，也是Piano首次擺攤位；感謝Piano出現在自己的生命中，並寄語「呢度係我嘅小小心意，亦係我最後可以做到、幫到你嘅事。願你喺天上都能收到呢一份心意，願你喺天上一切安好，笑容依然燦爛。」

手寫信在攤位擺放，陸續有其他愛好者、宏福苑災民及攤主寫出悼念字條，「好遺憾喺咁嘅情況下認識你」，更祝願Piano「到達星の彼方」，希望Piano的朋友「好好保重，一切平安」及「慢慢走出傷痛」。