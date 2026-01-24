國共論壇延至2月初舉辦　將轉型為「智庫交流」　議題非政治性

盛傳國民黨將重啟國共論壇，月底出團赴北京。中央社周六（24日）引述該黨內人士報道指，國共恢復交流的論壇確定延期，擬延至2月初舉辦，而該論壇定位為「智庫交流」，名稱亦可能會有所改變，議題也設定在非政治性領域。



外界盛傳國民黨擬在1月27日至29日在北京舉辦國共論壇，該論壇已停辦9年，國民黨方面預計由副主席蕭旭岑率團出席。而黨主席鄭麗文日前拜會前總統馬英九時表示，國民黨一定要負起歷史重責大任，扭轉乾坤，讓兩岸能夠融冰，所以希望積極推動兩岸交流與對話；至於第一次智庫交流、論壇活動，具體確定後，會在第一時間召開記者會公布。

大陸方面，國台辦發言人彭慶恩指出，陸方一貫在堅持九二共識，反對台獨的政治基礎上，與包含國民黨在內的台灣各政黨、團體和各界人士一道，加強交流交往，保持良性互動，共同推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞，如果有新的情況將及時發布。

國民黨內人士透露，這是鄭麗文上任黨主席後首場國共恢復交流的論壇，正如鄭拜會馬英九時所言，定調為「智庫交流」，故名稱也可能不會是「國共論壇」，議題也設定在人工智能、防災、低碳永續產業發展等非政治性領域，降低敏感性。

目前，國共恢復交流的論壇確定延期，不會在1月底舉辦，擬延至2月初，由蕭旭岑率團，訪團成員也是以產、學界等智庫人士為主，預計下星期將會對外說明。