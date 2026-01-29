馬國女大生遭台男強擄姦殺棄屍山區　兇手更二審死刑改判無期

2020年10月28日晚間，一名就讀長榮大學學士課程三年級的馬來西亞籍鍾姓女學生，於返回校外宿舍時遭人強擄，性侵殺害後棄屍在高雄市阿蓮區的山區。引起台、馬兩地廣泛關注。疑犯梁育誌在台灣法院一審、二審中宣判死刑，三審撤銷發回，更一審宣判仍判處死刑，遺棄屍體罪、強制性交未遂罪裁定應執行有期徒刑4年4個月。不過經最高法院再度撤銷發回，高雄高分院更二審今日（29日）上午宣判，撤銷原本死刑判決，逆轉改判無期徒刑，全案仍可上訴，詳細判決理由仍待公布。



高雄高分院宣判後，鍾女家屬，以「不能接受這樣的判決」等9字傳訊回應媒體，未接電話多談。長榮大學校方則回應，尊重司法判決與相關法律程序，會持續陪伴家屬。

案中死者24歲，砂拉越詩巫衛理畢理學院（Methodist Pilley Institute）商業管理文憑課程畢業，之後進入台灣長榮大學進修國際商業課程，兩校為姊妹校。2019年8月13日，被害人還回到馬來西亞母校開分享會分享留學經驗，指台灣治安良好，鼓勵學弟學妹升學至長榮大學。

2020年10月28日晚間8點，其由校園獨自回到校外租屋處，經過臺灣鐵路管理局沙崙支線高架橋長大路附近，沿高架橋下便道往北行走後失去蹤影。梁育誌被捕時一度否認犯行，一度辯稱「她被我嚇跑了」，之後又改口被害人上車沒多久就跳車逃逸，最後才坦承表示被害人已遭勒斃，並棄置高雄的大崗山附近。

梁育誌為高雄市阿蓮區人，無業，過去曾當過貨車司機，與父母同住。其有竊盜前科，曾在2013年闖入民宅被捕，又犯下5起女用內衣褲竊盜案。另又在2020年9月底意圖擄人，因對方掙脫而失敗。

一審橋頭地方法院依強制性交未遂、強制性交而故意殺人、強盜殺人、遺棄屍體等罪判處梁育誌死刑，褫奪公權終身。經上訴，二審台灣高等法院高雄分院仍判處死刑。

案經上訴，最高法院就梁育誌涉犯強制性交罪的部分撤銷發回更審，另涉犯遺棄屍體、強制性交未遂罪部分，各判處有期徒刑2年、2年10月定讞。

更一審認為，梁育誌長時間預謀犯罪，刻意選偏僻角落犯案，事先準備犯罪工具，有直接殺人故意，且其手段凶殘，為2024年憲判字第8號判決所指「犯罪情節最嚴重之情形」，以及公民與政治權利國際公約所稱「情節最重大之罪」。

梁育誌。

更一審審酌，梁育誌復歸社會後性侵害再犯風險高，難以合理期待透過矯治教化後能降低再犯風險，有不得已必須剝奪生命，使其永久與世隔絕必要，經合議庭一致決判處死刑，褫奪公權終身。案經上訴，最高法院再度撤銷判決，發回更審。