民眾黨爆性騷擾醜聞　黨員被舉報邀「小草女神」開房　女事主發聲

近日，有意參選桃園市中壢區市議員的台灣民眾黨黨員毛嘉慶遭檢舉，涉嫌在入黨前對被稱為「小草女神」、現任民眾黨台中市黨部發言人的劉芩妤言語越界，引發性騷擾爭議。面對性騷擾疑雲，劉芩妤於1月31日在FB發文，回應近期相關爭議。



「小草女神」劉芩妤。（劉芩妤IG）

被稱為「小草女神」 事主發聲回應性騷擾疑雲

據《聯合新聞網》報道，爭取代表台灣民眾黨參選年底桃園市議員、媒體人毛嘉慶被爆曾熱烈追求該黨女黨工、被外界稱為「小草女神」的現任民眾黨台中市黨部發言人劉芩妤，並傳出有性騷擾行為，男方甚至一度脫口詢問對方「要不要開房間」。

毛嘉慶被指涉嫌性騷擾。（毛嘉慶臉書）

1月31日，深陷性騷擾風波的劉芩妤在FB貼文中表示，外界討論甚囂塵上，她原先選擇低調不回應，卻發現沉默反而遭到錯誤解讀，甚至被他人「代言」，因此決定出面簡單說明、以正視聽。

劉芩妤。（劉芩妤FB）

她強調，真正的保護受害者，應是尊重當事人的意願與私隱，而非將他人的傷痛轉化為政治操作。

此外，劉芩妤亦表示「我不願為錯誤的行為背書，也不願為了所謂的大局而掩蓋真相」。她進一步指出，這段期間自己全心投入基層經營，無意捲入任何選舉紛爭，也拒絕被桃色標籤模糊焦點。

另據《NOWnews》報道，劉芩妤接受電話訪問時表示，相關爭議與部分帶有惡意的言論，確實對她的情緒造成影響，她也坦言，沒有想到這麼多人知道當事人就是她，毛嘉慶的行為確實讓我感到不舒服，但細節她不願多說。

劉芩妤表示，基於避免對其他相關人士造成二度傷害的考量，具體細節她選擇不再對外多作說明。她指出，事件曝光後，民眾黨中央已主動與她聯繫，她已完整說明事件始末。