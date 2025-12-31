｢絲襪露出來就免單｣　女子杭州食麵遭性騷擾　拍片公開獲全網力撐

12月29日，內地有女遊客在杭州拱墅區旅遊時發影片稱，在一家麵館用餐時遭老闆同枱男食客性騷擾，指對方邀請喝酒，被女子一行人拒絕後，對方開始對其進行長相打分，還稱「你把絲襪露出來，給你免單」。12月30日，杭州市公安局拱墅區分局發佈警情通報稱，已將違法人洪某某依法行政拘留。



網民「天潤Lee」在抖音平台發帖稱，其在29日與友人到杭州旅遊，晚上到了拱墅區德勝巷的毛毛麵館用餐。據該女生自述，她與同伴進入麵館時，店內有一桌正在用餐的客人為老闆友人，老闆亦在旁陪同。兩人點餐後用餐至中途，一名男子突然上前，先後邀請兩位女生「過去喝一杯」，兩人明確拒絕。

該男子返回座位後，竟與同桌其他人開始對兩名女生的外貌進行議論，甚至使用不當言辭。女生感到不適後，拿出手機拍攝並向老闆詢問：「你們可以這樣對顧客進行打分評價嗎？」老闆未作回應，繼續用餐。

女生原打算盡快結帳離開，不料在櫃枱前，該男子竟再次言語挑釁，稱「把你絲襪露出來，給你免單」。女生要求對方重複話語並拍攝記錄，該男子以挑釁態度照做。女生表示將影片公開發佈後，對方竟答「好」。兩人隨後結賬離開。

該帖子上載14小時便吸引11.8萬個讚和1.4萬條留言，絕大部份也是聲援女事主，批評涉事麵館的老闆離譜，任由自己的朋友公然性騷擾女顧客，紛紛鼓勵女事主報警追究。

網民曝出涉事麵館及其老闆名。（抖音平台）

目前，該麵館已被網民曝光，《香港01》記者發現，該麵館在大眾點評上的網民推薦菜TOP3被食客改為「絲襪麵」、「xsr（性騷擾）拌麵」和「免單絲襪」。

涉事麵館推薦菜被改。（大眾點評截圖）

12月30日，杭州市公安局拱墅區分局發佈的警情通報顯示，麵店食客洪某某（男，38 歲）酒後多次言語滋擾，已被公安機關依法行政拘留。