知名音樂人袁惟仁病逝終年57歲 曾創作《執迷不悔》《征服》等歌
撰文：吳真銘
出版：更新：
臥病長達8年的台灣知名資深音樂人袁惟仁今日（2日）在家中病逝，終年57歲。
2018年7月，袁惟仁在上海因腦出血昏倒，切除腦瘤後返回台東老家休養，2020年在家中跌倒後陷入昏迷，2022年被醫生判定為植物人。
台媒《ETtoday》報道，台灣資深音樂人陳子鴻今日在Facebook透露「小胖老師」袁惟仁病逝，終年57歲。
陳子鴻在Facebook 轉發袁惟仁姊姊(袁藹珍)的發文：「大家好，小胖選擇今天離開我們,我們尊重他的意願，他走得平靜，從此自由。慶幸他留下很多歌曲，想念他時聽，開車時聽，傷心時聽，平靜時聽他無所不在。謝謝所有幫助、關懷小胖的朋友，他是帶着你們的溫暖離開的。」
袁惟仁是台灣知名歌手、作詞人、作曲人，生前音樂才華橫溢。曾為多位天王天后創作歌曲，當中包括王菲、那英及張惠妹等。據此前報道，袁惟仁1993年發表作品《執迷不悔》粵語版，由王菲演唱，隔年王菲以這首歌擔任專輯主打歌進軍台灣。
1998年，他為那英寫下《征服》、《夢醒了》、《夢一場》等歌曲，其中《征服》入圍金曲獎最佳作詞和最佳作曲。袁惟仁還曾擔任S.H.E、動力火車、齊秦、迪克牛仔、熊天平、許美靜等歌手的專輯製作人，而他最為人周知的就是擔任《超級星光大道》的評審。
2018年，袁惟仁在上海不慎跌倒，引發腦出血昏迷，經緊急開刀急救後，轉送回台北榮總手術切除腦瘤。他在台東老家休養時又不慎跌倒，造成腦部受傷，於2022年被醫生診斷為植物人，臥病在床。
