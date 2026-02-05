鄭麗文稱九二共識沒那麼恐怖　賴清德：若欣然接受，代表是中國人

國共智庫論壇近日在北京落幕，國民黨主席鄭麗文2月4日在國民黨中常會上指出，九二共識只是「兩岸同屬一中」，她表示，九二共識並沒有外界想像中如此可怕，兩岸保持和平對話符合台灣整體利益，國民黨將持續推動理性交流，「政府應放下意識形態，重啟兩岸和平溝通管道」。



賴清德2月5日回應稱，若有人欣然接受九二共識且不感到恐懼，就代表「他真的是中國人，並積極推動兩岸統一」。國民黨則稱賴清德「只會抹紅扣帽子」，並批評賴清德不要帶頭造謠。



賴清德。（台灣總統府）

由於台灣立法院尚未通過總預算與國防特別預算，賴清德表示，「兩岸交流與合作必須建立在國家治理穩定的基礎上，若沒有穩健的治理與強化的國防，再多成果也無法保障人民福祉。」

鄭麗文表示，國民黨未來要成為主動的和平締造者。（Facebook@鄭麗文）

國民黨5日則回應賴清德說法稱「九二共識」是兩岸交流的政治基礎，兩岸交流的鑰匙，其內涵本來就有各自解釋的空間，「重點在於求同存異，透過對話降低衝突、解決問題。」

國民黨強調，人民已經受夠意識形態掛帥，「賴清德無視美國特朗普政府的戰略，已經放棄走對抗中國的老路，川普（特朗普）昨天與習近平通話，強調願與中方加強合作，推動兩國關係取得新發展，賴清徳還在自說自話、吹噓台美關係，只會讓台灣淪為中美交易的籌碼」。