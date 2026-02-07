台替身演員拍劇墮樓重傷　家屬貼文惹關注：已第17天沒看到爸爸了

民視連續劇《豆腐媽媽》拍攝現場發生替身演員墜樓意外，家屬透過社群平台發文引起關注。



該演員在執行高台跳躍動作戲時，雖現場已鋪設安全防護墊，但仍因反作用力彈出保護範圍導致臉部受傷，民視表示將承擔所有醫療費用及相關補償。

台灣民視連續劇《豆腐媽媽》拍攝現場發生替身演員墜樓意外，家屬透過社群平台發文引起關注。（PTT）

家屬日前在社群平台以寵物視角描述思念心情，文中提到「今天已經第17天沒有看到爸爸了」，並詢問外界是否知道「一月二十號在民視拍攝《豆腐媽媽》連續劇時發生的嚴重事件」相關資訊，引發各界關注。

針對此事，民視已正式回應事故經過。根據民視說明，該名替身演員當時是依照劇情需求從高台跳下，儘管現場已按安全規格加強鋪設海綿墊，但演員落地瞬間因反作用力彈出海綿墊保護範圍，導致臉部受傷。

民視強調，製作單位在意外發生第一時間已立即安排傷者就醫，並全程陪伴治療過程。對於後續處理，民視已向家屬明確表達將承擔所有醫療費用，包含傷病期間的收入損失補償、未來復健費用，以及適當的精神撫慰金。

目前民視正等待家屬提供後續狀況與相關資料及具體要求，承諾在合法、合規、合情的前提下，妥善處理相關事宜。最後，民視也強調劇組未來將對拍攝環境實施更嚴格的安全把關措施，避免類似情況再度發生。

家屬其後再發文指該替身演員頭部直撞地面，重傷入ICU，並非只擦到臉。（Threads）

