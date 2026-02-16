美擬售台愛國者三增程型導彈強化台海防空網

面對解放軍持續在台海周邊部署彈道導彈並頻繁舉行軍演，美國正準備啟動新一波對台軍售。軍事新聞網站Army Recognition披露，這項潛在軍售案核心將包括更多愛國者3型增程型導彈（PAC-3 MSE），數量足以讓台灣至少新增1個愛國者導彈營，並整合先進雷達與指揮系統，協助賴清德政府建構多層次的「台灣之盾」（ T-Dome） 防空網。



台媒《自由時報》今（16）日報道指出，這項軍售案屬於台灣規模約400億美元的國防特別預算規劃之一，美方擬提供的整體包裹總價值可能高達200億美元。內容除可裝備至少1個新防空營的PAC-3 MSE導彈外，還包括整體作戰指揮系統 IBCS、國家先進地對空防空導彈系統 NASAMS、新型低空層防空與導彈防禦感應器 LTAMDS，以及車載反無人機系統。

2009年3月29日，日本東京，圖為搭載美國愛國者PAC-3型導彈的發射系統在日本完成部署。（Getty）

報道指出，台灣先前已利用愛國者導彈採購案結餘款，斥資約新台幣200億元採購102枚PAC-3 MSE導彈，該批導彈已於2026年1月初開始交付。報道介紹，此案旨在支持台灣建立名為台灣之盾的分層防空與導彈防禦網，包含透過IBCS系統，美製愛國者導彈將可與台灣國造天弓3型，以及即將量產、射程涵蓋70公里高空的強弓 天弓4型導彈連結，形成單一作戰網絡。

其中，LTAMDS雷達具備360度全方位偵測能力，將取代舊型愛國者雷達；NASAMS則強化中低空防空覆蓋。整體整合架構被認為可擴大偵測範圍與接戰縱深，有效反制解放軍彈道導彈、巡弋導彈、戰機與無人機的飽和攻擊，提升關鍵資產在戰時的存活率。

PAC-3 MSE導彈採用碰撞擊殺技術，以直接動能撞擊摧毀目標，而非傳統破片殺傷方式。其雙脈衝固態火箭發動機可使攔截高度達60公里，射程延伸至120公里，飛行速度超過時速4900公里。

據介紹，相較舊型PAC-3 CRI導彈，MSE型的接戰空域更廣，能為攔截戰術彈道導彈爭取更多反應時間。M903發射架亦可混合裝載MSE與CRI導彈，依威脅型態調整火力配置。

報道並指出，此次軍售案背後有烏克蘭戰場實戰數據支持。自2023年以來，烏克蘭使用愛國者系統成功攔截多枚俄羅斯導彈，包括被稱為極難攔截的匕首 Kinzhal 高超音速空射彈道導彈。

根據Army Recognition引述資料，烏克蘭戰場取得的雷達追蹤數據、攔截遙測參數與尋標器效能信息，已回饋給製造商洛克希德馬丁。美方正運用相關數據更新軟體與導引演算法，以因應不斷演進的導彈威脅。報道指出，這意味著台灣即將獲得的系統，將具備經實戰驗證、針對中俄系導彈特性強化後的最新反制能力。