美議員致函籲挺國防預算　軍系研究員建議撤親中政客家屬簽證施壓

多名美國國會議員日前致函台灣立法院長韓國瑜，呼籲支持賴清德提出的國防特別條例。美國陸戰隊前上校、現任華府智庫安全政策中心（Center for Security Policy）資深研究員紐夏則透過社群平台表示，議會支持固然重要，但更有效的做法，是撤銷「親中」政客親屬的美國簽證及綠卡。



台媒《中央社》2月16日報道，美國37名跨黨派聯邦參、眾議員於2月12日致函韓國瑜等人，盼支持足以應對當前形勢的國防預算。信件發起人、共和黨參議員芮基茲透過社群平台X表示，「共產中國」對台灣構成的威脅從未如此嚴峻，並呼籲台灣通過完整的特別國防預算，「只要我們合作，就能把握關鍵時刻，成功嚇阻共產中國的侵略」。

美國陸戰隊前上校、現任華府智庫安全政策中心（Center for Security Policy）資深研究員紐夏轉發芮基茲的貼文時加碼表示，除了發信外，還可要求美國國務院取消國民黨、民眾黨政客親屬的美國簽證及綠卡，「這樣會更有效」。他並在貼文中標註美國國務卿魯比奧。

此外，作為聯名信連署人之一的共和黨籍聯邦眾議員魯納，亦於2月13日上傳聯名函並發文稱，「台灣的朋友們：我與國會同僚共同敦促立法院支持賴總統，為其完整的國防預算案提供經費」。具軍事背景的魯納指出，北京的威脅真實存在且日益加劇。她表示，美國與台灣站在一起，但台灣必須堅定，「全球都在看」。

紐夏同樣轉推魯納發文，再度重申議會支持雖然重要，但太多國民黨與民眾黨政客「親中」。他認為，更有效的做法是取消藍白政客親屬的美國簽證與綠卡。

根據《中央社》報道，紐夏曾赴美國國會作證。國會文件顯示，他在印太地區擁有數十年經驗，曾任太平洋戰區陸戰隊預備役情報主管，並為日本自衛隊首位陸戰隊顧問，協助創立日本兩棲部隊。

針對美國議員聯名信引發的關注，民進黨團幹事長鍾佳濱於2月13日表示，美方期望台灣負起自身防衛應有的義務。國民黨發言人牛煦庭則回應，國民黨會回應美方期待，但對於預算的把關不會妥協。台灣民眾黨立法院黨團亦發布新聞稿指出，國防支出固然具有高度機敏性，但絕不等於可以免於監督問責。