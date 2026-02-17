團年飯難團圓　台F16飛官失聯超過1個月　妻子：沒有放棄等他

台灣花蓮空軍基地一架「編號6700」F-16V戰機，6日晚間在執行例行性訓練任務期間，突然失去光點，飛官辛柏毅上尉疑於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑跳傘，至今仍下落不明。



農曆新年家家戶戶團聚，辛柏毅的親友還在等他回家，辛柏毅妻子則在社群平台寫下，「我沒有放棄等他」，許多網民表示看了十分不捨。

飛行員辛柏毅。（聯合報）

據此前報道，1月6日傍晚6時許，辛柏毅自花蓮基地起飛執行夜間訓練任務，疑似在花蓮豐濱鄉東面10浬跳傘失聯至今。

空軍司令部督察長江義誠於1月22日表示，已掌握黑盒子的確切座標與深度，水深約2500公尺，已請打撈公司支援打撈工作，但目前都還沒有進一步的消息。

辛柏毅2025年與同為軍職的女友成婚。（翻攝台媒）

空軍指出，雖派遣多架S-70C、C-130H及海巡署艦艇搜尋，但至今尚未收到彈射傘具訊號，也無事證可證明辛柏毅完成跳傘動作。

據了解，這是改良版F-16V於2021年在台灣成軍後第二架失事的戰機，2022年1月11日，嘉義基地編號6650的F-16V單座機執行訓練時，在嘉義水溪靶場外海失控墜海，機師陳奕殉職。

台媒報道指，辛柏毅是空軍官校2019年班飛行員，飛行總時數611小時，飛行F-16總時數371小時。他失聯前剛成婚，與同為軍職的妻子赴度蜜月，返台回部隊僅2天。

辛柏毅妻子2月16日留言，「過月餘有了，看到柏毅這張照片心還是很疼，大家的加油打氣他一定都有收到，我家的陽光海男孩一定也還在努力，我沒有放棄等他。」