溫州一家三口初一行山困懸崖　3D地圖＋無人機熱成像助救援隊救人

大年初一（2月17日），正值闔家團圓之際，浙江溫州一家三口卻在爬山時進入未開發區域，被困懸崖，8歲女童的體溫更持續下降。接報後，當地特警聯合消防員耗時6小時，憑借3D地圖與紅外線熱成像無人機技術，在懸崖峭壁間救出迷路3人。



微信公眾號＠平安龍灣消息，2月17日傍晚5時14分，龍灣公安分局巡特警大隊接報，大羅山雙嶴水庫魔鬼崖未開發區域，一家三口被困懸崖。

救援人員利用3D地圖結合地形特徵研判，縮小搜尋範圍。（平安龍灣）

救援人員根據無人機回傳位置在黑夜中搜索。（平安龍灣）

特警救援隊員一邊安撫報警人的情緒並詢問具體情況，一邊引導其通過手機定位獲取坐標。此時，夫妻倆手機電量已所剩無幾，救援人員叮囑其注意保暖、尋找避風處等待救援，盡量減少手機耗電。

據介紹，大羅山雙嶴水庫西側分布著魔鬼崖、蓮花石等奇峰異石，山勢險峻，造型獨特，時有遊客前往觀景打卡，且多為未開發區域，極易誤入野路。

無人機搭載紅外線熱成像設備升空，鎖定一家三口的位置。（平安龍灣）

根據獲取的衛星坐標，特警救援隊員與消防員迅速調取大羅山3D地圖，結合地形特徵研判，發現被困位置附近有一條明顯的深溝，為空中搜索提供有利條件，縮小無人機搜尋範圍。

傍晚6時許，無人機搭載紅外線熱成像設備升空，在深溝附近的密林間穿梭掃描，成功鎖定一家三口的位置。救援人員根據無人機回傳位置在黑夜中前行，最終於晚上8時20分與一家三口匯合。救援隊員為3人補充保溫毯等物資後，布設繩索、交替攙扶護送下山。午夜0時35分，一家三口安全抵達山腳。