特朗普對全球進口徵收10%臨時關稅　行政院：對台灣影響有限

美國最高法院推翻特朗普全球關稅措施後，特朗普迅即簽署新公告，援引1974年貿易法第122條，對全球進口徵收10%臨時關稅，為期150天，自美東時間2月24日凌晨生效。此舉引發國際貿易震盪，台灣行政院發言人李慧芝21日回應表示，初步評估對台灣影響有限，政府將密切監測並與美方溝通，確保台灣及產業利益。



李慧芝強調，台灣政府高度關注美國最高法院裁決及後續政策轉變，不論特朗普政府如何調整關稅策略，核心目標仍是爭取國家最大利益、維持經濟穩健發展。自2025年4月美方啟動全球對等關稅以來，台灣秉持台灣利益、產業利益、糧食安全及民眾健康四大原則，與美方持續磋商，維繫產業競爭力。針對美方改用第122條徵稅，初判衝擊不大，但將持續關注具體執行細節，並適時因應。

關於台美已簽署的對等貿易協定及投資合作備忘錄（MOU），李慧芝指出，美方尚未確定如何處理與各國的既有協議，但已表示將擴大適用232條款等措施。台灣將審慎評估特朗普政府後續動向，包括是否將協定送立法院審議，一切將視情勢適時處理。

李慧芝補充，2024年佔台灣輸美金額76%的項目適用232條款調查或已調查範圍，談判團隊已爭取到最惠國待遇，預期有助降低產業衝擊、減緩半導體等高科技供應鏈不確定性。MOU中亦納入未來232調查的協商條文，確保雙方持續討論優惠待遇。

李慧芝重申，政府將一如既往爭取最大利益，強化產業國際競爭力。