特朗普引爆金價狂潮！深圳百億黃金交易平台爆煲　港苦主嘆維權難

席捲中國的黃金狂潮引發全球關注，在這場狂潮裡面，有人一夜暴富，有人傾家蕩產。有北京司機早年以每克235元入手黃金，現在漲到1100元，10年間賺了5倍；但同時，也有深圳一個叫「杰我睿」的黃金交易平台突然爆雷，涉及金額高達133億人民幣，15萬個家庭血本無歸，連港人都北上維權。



為什麼金價會大玩過山車？為什麼有這麼多人會中招？這股黃金狂潮不止見於中國，在新加坡、泰國、澳洲等地皆有出現。而在金融市場面前，暴富與破產往往只是一線之差。

北京SKP老鋪黃金現搶購熱潮 有人淩晨冒著嚴寒到商場排隊

第一章：特朗普蝴蝶效應引爆金價狂潮

2025年到2026年間，特朗普的關稅威脅和匯率博弈政策，就像蝴蝶扇動翅膀一樣，引發了國際金融市場的巨大震盪。

2026年2月11日，美國華盛頓特區，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮主持一場推廣煤電的活動並發表演說。（Reuters）

國際金價在這段時間不斷創新高，一度逼近每盎司5600美元。這個瘋狂的漲幅令全世界的投資者都為之震驚。而中國作為全球最大的黃金消費市場，自然成為了這場風暴的中心。

在北京菜百首飾商場，這個被稱為「北京黃金消費風向標」的地方，每日都湧入大量前來交易的市民。有早年以235元購入黃金的司機開心表示：「漲當然爽啦！」但他也說後續不會再投資。

金價反彈內地現「搶金潮」 消費者逼爆金舖 北京缺貨惹阿伯怒吼

根據數據顯示，2015年每克金價是235元，到2026年已經漲到1030元左右，10年間漲幅約5倍。這個驚人的漲幅讓很多人都想分一杯羹。

第二章：全國搶金賣金潮席捲各大城市

金價的暴漲引發了全國性的搶金潮。2月3日開始，金價強力反彈之後，內地不少地方都出現了「搶金潮」，有金店還未營業就已經大排長龍。

在北京，有大爺為了購買10克黃金早上8點就開始排隊，但連續幾天都被告知沒貨，最後憤怒怒吼：「我早上8點不到就來排隊，一開門告訴我沒貨了？我要一個10克的，就一個！你們賣黃金的沒貨？」

北京商場黃金櫃檯擠滿顧客。（經濟觀察報）

因為太多人買金，個別金店甚至開始限號、限時購買。西安SKP商場老鋪黃金一天限號服務200位客人，每人在店內限時30分鐘，同時限購5件，同款飾品限購2件。

而最令人震驚的是，2月10日，北京有女士一次性拋售8公斤投資金條，當場套現近900萬元人民幣。由於要逐個拆開包裝、稱重、驗金，工作人員花了一個多小時才辦理好這筆業務。

金店銷售人員忙得不可開交，一邊為客人稱重金飾，一邊感嘆「根本沒時間吃午飯」。

深圳水貝黃金風暴爆發

然而，在這場全民搶金狂潮背後，卻隱藏著一個驚天騙局。深圳水貝，中國最大的黃金集散地，一個叫「杰我睿」的線上黃金私盤突然爆雷，震驚全國。

有片｜深圳黃金交易平台｢杰我睿｣疑爆煲 百苦主圍水貝爆警民衝突

+ 2

杰我睿成立於2014年，起初是黃金原料交易商，近年來逐步轉向貴金屬零售，推出「杰我睿珠寶」、「龍冶金」、「金城金世界」等線上交易平台。他們利用社交平台小紅書、微信群組大肆宣傳，號稱「靈活交易、高價回收低價賣出、免工費加工」等誘人條件。

平台法人張志騰本人在小紅書擁有近7萬粉絲，他會在微信群組和消費者直接對話，發佈自己的身份證、營業執照、實體店照片等，獲取消費者信任。這種社交信賴取代牌照監管的模式，讓很多人都放鬆了警惕。

特朗普蝴蝶效應掀水貝黃金風暴 百億私盤爆煲 港苦主報警維權難

百億騙局真相大白

根據網上流傳的公開信，杰我睿爆雷涉款133億人民幣，涉及15萬個家庭。受害者遍佈全國各地，從東北哈爾濱到南方廣州，甚至連香港都有苦主。

杰我睿的運作模式本質上是一場「空手套白狼」的豪賭。平台收了消費者的訂金，卻並未真正購入現貨囤積，而是將資金挪用到期貨市場進行高槓桿對賭。用60元撬動1000元的黃金，槓桿達到15倍左右。

水貝行家葉先生指出：「你老老實實買現貨怎麼會虧錢呢？」他解釋杰我睿的模式本質上是一場「空手套白狼」的豪賭，金價穩定時，平台可能靠時間差和利差運作；一旦金價瘋漲，平台就要在高位買金還給用戶，但「這個窟窿根本填不上」。

最令人震驚的是，有杭州家庭主婦涉足貴金屬市場不足一週，短短48小時內，原本100萬人民幣的投資就獲利60%。但1月30日的金價崩盤導致其期貨被強行平倉，最終僅剩下25萬，較巔峰時期縮水84%。她坦言這種劇烈程度宛如「去了一趟澳門賭場」。

港人北上維權血本無歸

香港受害者陳女士也是其中一位苦主。她當初聽信朋友介紹，看中平台在水貝有線下櫃位，以為有實體支撐便萬無一失。但後來才發現，杰我睿雖然在水貝有櫃位，卻拒絕現場現貨交易，所有操作必須在線上平台預訂。

2月4日，陳女士北上深圳報警，但只是拿到一份日期為1月26日的「報警回執」，她說雖然拿到這份回執，但不知道後續還能做什麼，「求助無門」，而請律師可能要投入更多金錢，「還不知道要填多少錢進去，我現在也沒有了，都被騙光了。」

河南寶媽小迪投入149萬，哈爾濱蘇小姐投入60萬，杭州閆先生為了結婚將私家車賣了17萬充值入平台......這些普通人的血汗錢，就這樣被一個虛假的黃金夢所吞噬。

從河南鄭州來深圳報警維權的寶媽小迪表示，自己陸陸續續在杰我睿投入了100萬左右的現金和金料。

警方疑似包庇引發爭議

更令人震驚的是，在杰我睿用戶維權過程中，竟然出現了警方疑似包庇的情況。一名來自深圳翠竹派出所、姓「郝」的警員在維權現場向用戶表示，「領低保」對於用戶來說是「當前情況下，最差的解決方法也好過沒有解決方法」。

更有用戶起底該警員，稱其是杰我睿的「保護傘」，與杰我睿有親戚關係，且疑似出現在杰我睿另一位老闆張志龍的家庭合照中。

+ 4

張志騰在直播中聲稱有「家長」（即警方）監督，所有銀行卡賬戶都被監管。這個說法讓很多用戶放鬆警惕，以為有官方背書。

面對大額財產無法拿回的困境，維權用戶們拒絕簽署協議，堅持刑事處理。正如哈爾濱蘇小姐所說：「起碼能讓他（杰我睿法人張志騰）抓進去坐幾天牢。」

第七章：霸王條款與立案困難

1月28日，羅湖區發佈官方通報，表示已成立工作專班核查事件。同時，在深圳羅湖體育館內，杰我睿代表律師向用戶發放「和解協議書暨刑事責任諒解書」。

這份協議的條款可以說是極其苛刻：用戶若簽署該協議，只能拿到除利潤外，本金2折的兌付款項。投入149萬的小迪憤怒地說：「從2025年10月開始，我陸陸續續在裡面投了100多萬，現在是只能拿回來20萬......非常霸王條約，就是人家說的『李鴻章來都不敢簽這個協議』。」

最近黃金價格暴漲，引發不少人搶購。（網絡圖片）

更嚴重的是，若用戶簽署協議，就意味著不能夠再追溯杰我睿的刑事責任，需要撤回所有投訴、報警。若用戶違反協議，甚至需要退還已兌付的和解款項，還要賠償杰我睿損失。

刑事立案也成為維權用戶面臨的另一個難題。深圳市公安局羅湖分局經偵大隊設立專門的杰我睿用戶報警登記處，但所有用戶都只是拿到一份編號尾號為「9991」的統一格式報警回執。

國際黃金詐騙連環爆

杰我睿事件並非孤立個案。伴隨著黃金狂潮出現的，是以買黃金作招徠的詐騙案在全球範圍內爆發。

美國聯邦政府部門2月2日公佈發現一個涉及金額多達逾4800萬美元的騙案，有3間位於印度的電話中心派員致電美國長者，遊說他們匯錢買金條，結果有逾650人受害。

2026年2月3日在泰國曼谷一家金飾店，大量民眾輪候買賣黃金產品（Reuters）

這股黃金狂潮不止見於中國，在新加坡、泰國、澳洲等地皆有出現。2月2日在新加坡仍有大量民眾排隊買金，大華銀行總部的金條交易室擠滿買家。

在澳洲悉尼，民眾在金銀條銷售點外排長龍。20多歲的Alex承認他「損失不少錢」，但仍然前來買金，形容「明天又是新一天」。

2026年2月3日，金價從歷史高位回落後，澳洲悉尼民眾在店外排長龍輪候買賣黃金（Reuters）

專家分析與風險警示

對於杰我睿事件的法律定性，律師分析，如果平台和用戶之間有買賣合意和實際黃金儲備，僅因經營不善無法兌付，屬於民事違約；如果平台並沒有黃金金融交易資質，交易模式脫離實物交割本質，則涉嫌非法經營罪；如果平台以黃金交易為幌子，主觀上具有非法佔有目的，就涉嫌集資詐騙罪。

根據水貝業內人士透露，杰我睿並不具備貴金屬期貨交易的資質。律師分析，杰我睿案件大概率會以「非法經營罪」兜底。

大量杰我睿用戶在羅湖體育館簽約處前維權。

中國經濟學者盤和林研判，中國消費者購金熱潮或將迅速降溫，因為國內金價正進入調整期，趨勢已出現逆轉。他指出，中國消費者購金的主要動力就是金價上漲，如今「金價已經發生趨勢性逆轉，此時投資者的做多風險會比較高」。

暴富與破產往往只是一線之差

這場由特朗普蝴蝶效應引發的黃金風暴，為我們提供了一個深刻的教訓。在金融市場面前，暴富與破產往往只是一線之差。

消費者在金店排隊搶購首飾。（新華社）

從北京司機的235元到1100元的暴富神話，到杰我睿133億騙局的血本無歸，這兩個極端的故事提醒我們，投資有風險，入市需謹慎。

特別是面對高回報承諾的投資平台，我們更要保持清醒的頭腦。社交信賴永遠不能夠取代牌照監管，網友推薦也不能夠替代專業的風險評估。

對於普通投資者來說，最重要的是要量力而為，不要將所有的雞蛋放在同一個籃子裡面。投資黃金可以作為資產配置的一部分，但絕對不應該成為全部的希望。

最後，我們希望杰我睿事件能夠得到公正的處理，受害者能夠得到應有的賠償。同時，監管部門也應該吸取教訓，加強對這類金融平台的監管，避免類似悲劇再次發生。