港男陳屍台北五星酒店　母抵台認屍證曾有輕生念頭　對死因無異議

26歲香港籍馮姓男子大年初二（18日）被發現在台北市中山區的「大倉久和大飯店」一房間內身亡，台灣警方已排除他殺。

台灣傳媒報道，死者母親昨日（21日）抵台，今日（22日）配合檢方驗屍，並證實兒子過去曾有輕生傾向，對死因無異議。目前死者遺體已發還家屬處理後事。



報道指，警方請陸委會聯繫駐港經濟文化辦事處聯繫上馮男母親，但因機票問題，馮母昨日才飛抵台灣處理兒子後事。今日一早，檢方會同法醫驗屍，馮母表示兒子過去曾有輕生念頭，對驗屍結果沒有意見，遺體發還家屬。

大倉久和大飯店。（The Okura Prestige Taipei）

據報道，馮男自2月14日起獨自入住該酒店10樓的房間，2月18日下午1時許因訂房時間已過，遲遲未辦理退房，房務員敲門卻無人回應，進入房間後發現馮男陳屍在沙發上。

警方接報到場後，初步檢視房內環境，研判無外力入侵狀況，旁邊還放有一瓶化工原料，不排除死因與其有關，另發現一張寫有「請幫我結清房費」字樣的紙條。