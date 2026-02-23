美國全球關稅升至15%｜日韓台投資換原地踏步　英媒：中巴成贏家

美國總統特朗普近日宣布對全球實施新一輪關稅措施，原訂全面徵收10%臨時全球關稅，但不到24小時即改口將稅率提高至15%，並自2月24日起生效，為期150天。相關政策在國際市場與亞洲主要經濟體引發震盪。



台媒《聯合報》報道，台灣台新新光金控首席經濟學家李鎮宇分析，台灣由於缺乏自由貿易協定，因此除了半導體之外，傳統產業相較於墨西哥、加拿大的競爭力將顯著下降，原本與日本、韓國拉平的稅率優勢，也會因附加稅而消失。

李鎮宇指出，在「美墨加協定」（USMCA）架構下，加拿大與墨西哥產品可獲全額豁免，台灣因缺乏雙邊協定，傳產競爭力將受到明顯衝擊。不過半導體、醫藥與關鍵礦物屬於豁免範圍，這些產業相對較無直接影響。

他進一步分析，在股市方面，較可能受惠的三類股票包括較不易被課徵高關稅產業，如AI、半導體與工業設備；消費品與對國安影響輕微產業，如服飾、居家、食品與個人護理；以及進口商與有退稅期的企業，例如大型零售商與中小企業。國際市場方面，先前面臨IEEPA高關稅的國家，如巴西，反而有機會受益。

2026年2月20日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮舉行記者會，此前最高法院裁定特朗普在加徵關稅時越權。（Reuters）

在債市與匯市方面，李鎮宇表示，短期對長天期公債影響較小，市場後續可能轉向通膨下行預期，短端利率降幅大於長端，但因對美國財政部債務的擔憂，殖利率曲線可能趨陡。他指出，美國財政部現金充裕，因此退款不會立即對債務發行計劃造成重大影響，且訴訟與最終支付程序耗時長，也會拖延對財政的實質衝擊。

李鎮宇同時認為，政治不確定性與市場對美國債務的疑慮，將使美元偏弱，市場持有美元時會要求更高風險溢價，也就是更高利率。此外，關稅政策短期溫和、非美地區經濟成長走強，也將對美元構成下行風險。

與此同時，有英國媒體分析指出，美國最高法院裁決約束總統特朗普貿易手段後，原本急於與特朗普敲定協議的國家反成輸家，尚未正式簽署協議或遭懲罰性關稅的國家，反而成為贏家。

英媒引述獨立貿易監測機構全球貿易預警檢視新關稅後發現，巴西將享有最大平均關稅降幅，減少13.6%；中國緊隨其後，降幅為7.1%。相較之下，英國、歐盟及日本等美國長期盟友，受到的衝擊較為明顯。英國原本享有10%較優惠稅率，如今亦被納入15%全球稅率架構。

英媒指出，特朗普在最高法院推翻對等關稅後數小時內，宣布援引其他法律課徵10%全球關稅，隨後再提高至15%。如此一來，日本、韓國與台灣先前投入數千億美元投資所換取的15%關稅待遇，形同回到原點。

全球貿易預警執行長弗里茲表示，中國、巴西、墨西哥和加拿大在內的國家，先前最受白宮詬病，也是特別行政命令下《國際緊急經濟權力法》關稅的首要鎖定目標，如今其關稅降幅反而最為顯著。

此外，越南、泰國與馬來西亞等亞洲製造業國家，過去因對美貿易順差龐大而屢遭點名，如今也可能從新關稅政策中受益。越南去年7月與美國達成架構協議，同意接受20%關稅，但協議尚未最終定案。

美國貿易代表葛里爾接受CBS訪問時表示，現在確實不再擁有IEEPA所賦予的那種靈活性，但只要調查結果顯示合理，美國政府就會啟動相關程序來課徵關稅。因此，預期現行的關稅計畫將具備延續性。他並強調，目前尚無任何貿易夥伴表示協議取消。

分析援引戰略暨國際研究中心東京客座研究員納多說法指出，「真正的贏家，是那些尚未正式簽署貿易協議的國家，或者是像日本這樣已承諾投入大量資金的國家」。他認為關稅仍會以某種形式存在，但最高法院裁決可能改變未來談判動態，「特朗普可能會受到更多限制，進而削弱他在談判桌上的籌碼。現在的他，手上的籌碼已經大不如前。」

整體而言，新一輪15%全球關稅政策使亞洲多個經濟體處境尷尬，台灣在傳產競爭力與投資承諾之間面臨兩難，而中國大陸與巴西等原本受壓力較大的經濟體，則因稅率相對調整而意外受益。