美眾議院通過｢保護台灣法案｣　陸攻台將逐出金融體制　遭台網民諷

美國當地時間2月9日，美國國會眾議院以395票贊成、2票反對的結果，通過所謂「保護台灣法案」（PROTECT Taiwan Act）。該法案由美國共和黨籍聯邦眾議員弗蘭克·盧卡斯（Frank Lucas）發起，尋求通過所謂的金融機制「阻止中國大陸對台灣地區採取行動」。



不過，在一些台灣民眾看來，美國眾議院這一舉措同時也反映出，美國並不願意出兵干涉台海。台媒「中時新聞網」10日報道稱，島內不少網民直言，美國去年挑起的關稅戰也未能撼動中方分毫，眾議院的新法案更像是「打腫臉充胖子」，只是將不出兵包裝成所謂對華「懲罰」。

該法案由美國共和黨籍聯邦眾議員弗蘭克·盧卡斯（Frank Lucas）發起。（觀察者網）

根據美國眾議院網站發布的摘要，該法案主張，當美國總統向國會通報所謂「中國大陸的行為對台灣地區構成威脅並危及美國利益」時，美國聯邦政府應採取行動，將中方「排除」在二十國集團（G20）、國際清算銀行、金融穩定委員會、巴塞爾銀行監管委員會、國際保險監督官協會和國際證券事務監察委員會組織之外。

法案宣稱：「如果美國總統向國會發出這樣的通知，法案要求美國財政部、美聯儲和美國證券交易委員會採取一切必要措施，推進排除政策。」但法案也設有豁免機制，允許美國總統在「符合美國國家利益」的情況下，將某一國際組織列為不適用。

盧卡斯妄稱，他提出這項法案將「傳遞一個信息」，「如果中國大陸武力攻台，就必須準備承受相應後果」。

該法案在眾議院通過後，將提交美國國會參議院審議。只有在參議院得到通過後，法案才會提交給美國總統特朗普。

但「中時新聞網」指出，在許多島內網民看來，美國眾議院鼓吹所謂「金融威懾」和「金融封殺」，實際上也相當於聲明「不打算出兵干涉台海」。一些網民發文稱，「打腫臉也要充胖子，不會出兵的信號很明確了」「傻子還在幻想美國會出兵」「只是包裝成懲罰行為罷了」。

美國眾議院通過的法案也不涉及相對關鍵的環球銀行間金融通信協會（SWIFT）國際結算系統。有島內網民表示，美國在經濟上需要中國生產的商品，去年挑起的對華「關稅戰」更是無功而返，這些所謂的「金融制裁」也很難發揮多少效果。

美國國防部上個月公布新版「國家防御戰略」文件，將「保衛美國本土和整個西半球利益」置於最優先位置，對華採取了較為和緩的語氣，沒有提及「台灣」。日媒《日經亞洲》援引消息人士的話稱，最終版文件內容，與去年8月份在五角大樓流傳的初稿不同。

對於美國政客的涉台言論和政策，外交部發言人郭嘉昆此前表示，台灣是中國的台灣，是中國領土不可分割的一部分，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。如何解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外部干涉。

郭嘉昆強調，美方應切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，兌現美國領導人所作承諾，慎之又慎處理台灣問題，停止縱容支持「台獨」分裂勢力「以武謀獨」「以武拒統」，中方捍衛國家主權和領土完整的決心意志，堅定不移。

本文轉載自《觀察者網》。

