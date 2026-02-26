台醫美老闆遭槍擊　槍手逃亡700公里9度變裝被捕　6名同謀齊落網

台北市一間醫美診所在初五（21日）開工團拜時，65歲蕭姓負責人遭槍手埋伏，小腿中槍，流彈更波及2名診所員工。台北市警方連日追緝，今日（26日）凌晨1時許先在阿里山逮捕23歲林姓槍手，再逮捕6名提供交通工具、接應藏匿的共犯。



台灣傳媒報道，2月21日，台北市一間醫美診所的蕭姓負責人率員工進行新春開工團拜時，遭一名戴棒球帽、口罩的男子連開4槍，蕭某右小腿中槍倒地，另有2名員工被波及、小腿擦傷。蕭某經送院治療無生命危險，警方在現場找到3枚彈殼及1枚彈頭。

台北市一間醫美診所在初五開工團拜時，65歲蕭姓負責人遭槍手埋伏。（中時新聞網）

林姓槍手疑有黑社會背景，落網後未有交代作案動機及槍械去向。據警方調查，槍手犯案前兩度變裝，犯案後未在台北市藏匿，期間以徒步、搭台鐵、的士等方式流竄台灣北中南地區，逃亡路程超過700公里，換乘交通工具數十次，更在逃亡期間9度變裝，最後搭的士下榻阿里山一處民宿。

台北市警方連日追緝，2月26日凌晨1時許在嘉義縣阿里山區民宿逮捕林姓槍手。他身上攜帶2萬多元（新台幣，下同），作案槍枝不見去向，僅有一把彈簧刀隨身，另外他還帶了一雙價值3萬多元的DIOR球鞋，準備隨時換裝。

槍手犯案後未在台北市藏匿，期間以徒步、搭台鐵、的士等方式流竄，期間9度變裝。（中時新聞網）

警方逮捕林姓槍手後，先後逮捕6名接觸、負責接應的共犯，並查扣21萬餘元現金，起獲西瓜刀、開山刀、折疊刀等刀械30餘把、空包彈46發、大麻煙草1包、大麻煙彈49顆。

警方研判林姓槍手的犯案動機，與蕭姓負責人的經營糾紛有關，後者的事業版圖多元，其中有部分事業牽涉交叉持股的併購與差價，懷疑因此遭人開槍警告。