台灣今年首宗麻疹群聚　新北40多歲男遭匡列後確診、監測526人

台灣出現今年首宗麻疹群聚事件，指標個案為一名8個月大男嬰，屬境外移入病例，其後一名新北市40多歲男性遭匡列為接觸者後發病確診，相關單位已匡列526名接觸者，監測期至3月17日。



台媒《中央社》今（27）日報道，台灣衛生福利部疾病管制署發布新聞稿表示，台灣發生1宗麻疹境外移入致境內感染群聚事件，為今年首起麻疹群聚事件。目前這宗群聚累計確診2名，第2名個案的相關接觸者仍由衛生單位持續匡列中，預計監測至3月17日。

台灣疾管署說明，指標個案為今年2月12日公布的北部8個月大台灣籍男嬰。該名男嬰去年曾與家人赴越南探親，1月底返台，返台2天後陸續出現發燒、咳嗽、出疹等症狀，返台後6度就醫才確診，目前已出院返家。

疾管署指出，在指標個案匡列接觸者中，一名醫院接觸者為北部40多歲男性。該男子接觸後13天發病，陸續出現發燒及紅疹症狀，期間3次自行就醫，後續經通報採檢確診。地方衛生局已公布其於可傳染期間的公共場所活動史，並匡列包括同住親友5名在內，共526名接觸者。

疾管署發言人林明誠表示，麻疹傳染力極強，如與確診個案有相關接觸史，或已接獲地方衛生局通知受匡列為接觸者，應務必遵循「麻疹個案接觸者健康監測通知書」所示，確實做好健康監測及防護措施，出現疑似症狀應戴上口罩，儘快聯繫衛生局安排就醫，切勿輕忽或自行就醫。

林明誠指出，接觸者如未確實遵守相關自主健康管理規定，將有違反「傳染病防治法」第48條之虞，依法可處新台幣6萬元至30萬元罰鍰。此案是否違法，將由地方衛生局釐清。他同時提醒醫師提高警覺，於病人就醫時應落實詢問TOCC，即旅遊史、職業史、接觸史及是否群聚，加強疑似個案診斷與通報。

疾管署說明，台灣今年截至2月26日，累計3例麻疹病例，年齡介於未滿1歲至40多歲。其中1例為境內感染病例，另2例為境外移入病例，感染國家分別為越南及馬來西亞。

疾管署指出，全球麻疹疫情仍持續升溫。亞洲地區如越南、新加坡、印尼、印度等國家，自去年迄今持續有病例發生；日本今年麻疹病例為近7年同期新高，累計43例，以東京都及大阪府最多。