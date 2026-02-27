今日新聞8分鐘｜野豬闖烏溪沙站撞人｜台女童澀谷打卡遭惡女撞傷

坪輋對開發生山火 一度現100米「火龍」濃煙沖天

粉嶺坪輋一帶發生山火。今日（26日）下午5時許，警方接獲多人報案，指坪輋路附近山頭起火。消防接報到場，發現有兩條火線，其中一條一度長達100米；及至晚上近10時20分，消防停止動員。

尖沙咀婚紗店火警｜災後一片狼藉婚紗焚毀 模特兒公仔倒臥窗邊

尖沙咀金巴利道一間樓上婚紗店，昨日（26日）晚上發生火警，多件婚紗禮服熏黑，損毀嚴重。今日（27日）早上《香港01》重返現場，可見店舖暫未有職員返回，單位黑麻麻，天花熏黑、地面有積水。部份婚紗和禮服堆疊在窗口位置，都已被煙燻至灰黑、褪色變形，同時有模特兒公仔倒臥窗邊。

6惡煞持棍闖元朗酒吧「刮友」 疑未發現目標1分鐘內離開

元朗發現可疑人。《香港01》接獲讀者報料指，6名戴口罩的男子持棒球棍等武器，殺氣騰騰闖入一間酒吧疑「刮友」，圖向目標施襲，惟他們發現目標不在酒吧，只能「敗興而歸」。然而離開前其中一名持棍惡漢，作勢抓住一名染髮男酒客的衣領，未幾離開，整個過程不足一分鐘，其他酒客見狀讓路或離開酒吧

青衣黑褸男向餅店職員掟包 疑言語挑釁警員 揭另涉推跌老翁被捕

網上流傳兩條影片，其中一條影片顯示本周四（26日）早上7時許，一名身穿黑褸的男子在一間麵包店購買麵包，隨意將麵包放在售賣點心的木枱上，同時要求結帳。女職員不滿對方沒有將麵包放在收銀櫃檯，指示說：「擺呢度？擺𠵱度呀嘛！」一邊將麵包放入膠袋內；黑褸男聞言同樣不滿，於是頂撞數句，繼而取走麵包離開，懷疑男職員出言反駁，黑褸男約於3秒後折返，將麵包扔向女職員，怒斥「你講乜嘢？」男職員見狀立即上前和黑褸男對峙。

野豬闖港鐵烏溪沙站一帶狂奔 撞到最少4人 現場遺血路

港鐵烏溪沙站有野豬撞到多名途人。今日（27日）下午約5時08分，警方接獲多名途人報案，指一隻野豬闖進港鐵烏溪沙站，撞到一名老翁，據悉他腳部受傷。野豬其後疾走竄逃，狂奔至附近迎海及銀湖．天峰一帶，據悉再撞到3名途人。兩男兩女傷者，均清醒送往威爾斯親王醫院治理。野豬則逃往利安邨一帶，有警員手持盾牌尋找其下落，現場消息指亦有漁護署人員到場，準備以麻醉槍協助捕

台女童澀谷打卡影相 遭惡女狠撞慘摔 網民怒批日｢撞人族

日本澀谷的十字路口是東京熱門景點，不少人都會這裏拍紀念照。沒想到，近日一名台灣女童與母親走在十字路口的斑馬線上打卡拍照時，竟然被一名路過的女子從後方惡意衝撞，導致女童當場狠摔在地。不少網民看到這段影片非常生氣，紛紛指責這名女子的行徑，同時也掀起對日本「撞人族」的討論。

財案不夠甜？許正宇：甜呀鹹呀好講口感 多個免稅額升因中產辛苦

新一份《財政預算案》周三（25日）發表，有市民認為「派糖」幅度不足，形容是「不夠甜」。財經事務及庫務局局長許正宇今日（27日）指，「甜呀鹹呀好講口感」，不能一概而論，又指已將子女、供養父母等免稅額提升，因政府「實實在在見到中產係辛苦嘅」。

紐約警員遭雪球攻擊 警方斥行為屬犯罪 市長稱僅為雪球戰

美國紐約市2月23日（周一）的一場互擲雪球戰，導致市長曼達尼（Zohran Mamdani）與市警察局之間產生分歧。在華盛頓廣場公園拍攝的影片顯示，公園裏的雪球戰逐漸演變成部份人用雪球攻擊警察。曼達尼事後表示涉案人員不應被起訴，警方則表示影片中行為屬犯罪行為。

湛江媽祖巡遊 土豪私換男｢耀祖｣上轎替女童 擲8次怒杯惹怒神明

廣東湛江東海島拾石村農曆大年初二（2月18日）的媽祖（香港稱「天后」）巡遊活動，因主辦方擅自撤換連續六年由擲聖杯選出的小女孩，而換上另一名小男孩，引發熱議。