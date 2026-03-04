東京咖啡廳賣「來自台灣的雞蛋仔」被香港網民鬧爆　台店家急道歉

一家由台灣人在東京開的咖啡廳日前在threads上引發熱議。據了解，該咖啡廳主打人氣甜品雞蛋仔，日前更登上日本富士電視台宣傳，不過宣傳用語提到「來自台灣的經典甜品」、「在台灣誕生的人氣甜品雞蛋仔」引發網民批評是「偷取香港文化來獲取利益」，有憤怒的網民更把該店的googlemap名稱改為「偷香港文化的小偷」，引發熱議。



店家在今日（4日）凌晨道歉，強調已經下架相關爭議文宣強調是因為翻譯錯誤，但許多網民仍然不買單。



+ 2

有香港網民在threads發文稱，台灣pinpin_eggcake及其日本東京中目黑店(pinpinnakameguro)以「台湾生まれの人気スイーツ、エッグワッフル！」（在台灣誕生的人氣甜品雞蛋仔！）、「台湾の定番スイーツ『エッグワッフル』」（台灣的經典甜品『雞蛋仔』）、「台湾からのスイーツ」（來自台灣的甜品）作宣傳字眼。

該網民批評，店家為香港起源的雞蛋仔塑造「台灣來源」印象，刻意誤導日本電視台理解為來自台灣。店方一開始則訛稱只是「海報排版不當」，僅稍修改部分貼文補充來源，卻拒絕將誤導的宣傳影片下架，亦未向日本電視台主動更正。

該網民批評，事後低調修補的做法欠缺誠意、沒有真正認錯。最直接的方式，是主動通知電視台更正來源、公開發文主動糾正，並將誤導影片下架。

店家發布道歉聲明強調「是翻譯問題」

該咖啡廳今日（3日）凌晨發布聲明道歉，稱「雞蛋仔起源於香港，這一點無庸置疑」、「我們對於香港的飲食文化始終抱持著感謝和尊重」，聲明中稱是因為文案審核和日文翻譯錯誤，想表達的是「品牌來自台灣」、「產品文化起源」，對於文宣中使用「台灣誕生」等字眼深感抱歉。

店家表示已經將店內的相關文宣都撤下，外賣平台菜單也將於明日完成更新。不過許多網民仍不買單，認為該店家應該上日本電視台澄清。

據了解，有網民更查到該店家的創辦人曾表示自己曾到香港拜師學習，批評她是「過橋抽板」，也有許多網民希望店家能跟電視台澄清「電視節目都播出了！已經令人誤會了，這一波人氣你們也已經賺了，看電視的日本人一定比看你們SNS的人多，現在道歉有X用？」

也有網民指出，這已經不是第一次香港被文化挪用，「過往有不少香港文化、品牌被台灣挪用據為己有的例子，例如菠蘿包、楊枝甘露、京都念慈奄等，因此當發現雞蛋仔也被挪用時香港人也這麼大反應——這是是次爭議第三個核心處」，不過也有台灣網民表示，「十幾年前台灣也很少見雞蛋仔、楊枝甘露等，所以誤以為是楊桃相關飲品，文化挪用是不對的行為，在這裡再次說聲對不起。」