BLACKPINK演唱會Rosé食雞蛋仔嘆奶茶　業界倡港積極推動城市行銷

BLACKPINK巡迴演唱會香港站上周六（24日）一連三日在啟德體育園舉行，吸引不少各地歌迷到港。BLACKPINK成員Rosé在近日兩場演唱會先後嚐雞蛋仔及港式奶茶，另一名成員Lisa則低調現身沙田車公廟，更被直擊手持香燭誠心參拜，上述事件在社交平台廣泛流傳，間接宣傳了香港的美食及旅遊旺點。



香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，BLACKPINK必定對香港帶來正面的宣傳作用，上周六訪港旅客人數飆升便是其中例子。崔定邦認為社會對於演唱會經濟的討論已告一段落，建議提升至「城市行銷」的新方向，否則會輸給新加坡及台北等競爭對手。



BLACKPINK成員Rosé在1月24日首場演唱會中，先品嚐香港街頭小食雞蛋仔。（網上影片截圖）

BLACKPINK演唱會｜Rosé品嚐雞蛋仔及港式奶茶

BLACKPINK演唱會吸引大批歌迷來港，同時為香港提高知名度。BLACKPINK成員Rosé上周六（24日）首場在後台準備演出前，先品嚐香港街頭小食雞蛋仔，其後昨日（25日）第二場手持經典黑白淡奶茶杯，淺嚐港式奶茶。現場大屏幕顯示她瞪大雙眼，似乎被雞蛋仔及港式奶茶美味的驚艷。

BLACKPINK演唱會｜Lisa素顏低調現身沙田車公廟

此外，BLACKPINK成員Lisa完成首晚演唱會後，被粉絲目擊現身沙田車公廟，只見她一頭啡色曲髮，素顏佩戴透明眼鏡，身穿粉紅色衛衣，期間手持香燭誠心參拜。上述事件近日在社交平台廣泛流傳，間接宣傳了香港的美食及旅遊旺點。

BLACKPINK成員Lisa素顏低調現身車公廟。（Threads@mckennethyeung）

崔定邦料BLACKPINK為宣傳香港帶來正面作用

香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，BLACKPINK的成員來自世界各地，在全球具有廣泛影響力，甚至獲不少高端品牌邀請成為代言人，相信她們來港飲奶茶、吃雞蛋仔及到車公廟拜神等，必定對香港帶來正面的宣傳作用，讓她們的粉絲更認識香港。

上周六（24日）內地訪港旅客達18.8萬人次，較去年除夕南下跨年多出約4萬。崔定邦認為，當中一部份人明顯專程為觀看BLACKPINK演唱會，因此他認為社會對於演唱會經濟的討論已告一段落，應轉為「城市行銷」的新方向。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦。（資料圖片）

崔定邦倡跳入城市行銷角度︰唔好再停留只計有幾多人、消費咗幾多

崔定邦指出，香港的競爭對手包括東京、新加坡及台北等，近年積極推動城市行銷，除了吸引國際巨星舉辦演唱會外，也不斷舉行活動提升影響力，從而吸引更多高檔次的活動落戶，例如美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）日前徒手攀登台北101大樓，由串流平台Netflix直播，便成功提高全球知名度。

所以我哋應該係跳入城市行銷角度，唔好再停留計有幾多人、消費咗幾多。如果停留呢個（演唱會經濟）水平，我哋會輸畀其他城市。 香港旅遊促進會總幹事崔定邦

翻查資料，城市行銷為運用策略性的手段，塑造及推廣城市的獨特形象、文化與價值，旨在吸引遊客、人才及企業投資，提升國際知名度與品牌認同，除了不斷舉辦活動，亦要長期深耕地方特色，再轉化為城市的競爭力，創造讓本地居民認同及外地人嚮往的品牌故事。