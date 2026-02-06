台美合造「勁蜂四型」無人機通過測試　極速0.8馬赫兼具嚇阻能力

２月６日，美國軍工巨頭克拉托斯（Kratos Defense & Security Solutions）與台灣中山科學研究院共同宣佈，已成功完成新型噴射動力攻擊型無人機「勁蜂四型」（Mighty Hornet IV）的整合測試。這款具備高速、高機動特性的無人機，未來將迅速提升台灣部署「大量」低成本無人機的能力。



據《中時新聞網》報道，台灣中山科學研究院表示，此次整合測試是以Kratos MQM-178 Firejet平台為基礎，結合中科院開發的任務酬載與導控相關系統進行整合驗證。

測試後，確認各子系統間之界面整合與功能運作符合設計預期，且整體整合過程無需進行重大平台修改。

「勁蜂四型」攻擊無人機完成整合測試。（中山科學研究院公共關係室臉書)

中科院表示，改裝後的MQM-178平台具備高速性能，能實現最高時速可達0.8馬赫、高G機動能力，以及超過3萬5000英呎（約10668 米）的作業高度，使其成為此轉型計劃的理想基礎平台。

克拉托斯稱，此次測試是一個裏程碑，可為公司與台灣軍事科研機構中山科學研究院進行更深入的合作鋪路。

「勁蜂四型」攻擊型無人機。（中時新聞網）

中山科學研究院在聲明中表示，此類合作可縮短研發周期，滿足台灣對「快速反制措施與遠程先發制人打擊」的需求。中山科學研究院亦指出，其最終目標是在台灣部署大量勁蜂四型無人機系統，以提供低成本的戰力規模，兼具嚇阻能力並可隨時投入作戰部署。