飛日本觀賞棒球卻未提供中東撤僑專機？卓榮泰：安全起見無法包機

中東局勢因伊朗戰事緊張，中國大陸組織多次撤僑，包括台灣人。在台灣，行政院長卓榮泰日前赴日本東京觀賞世界棒球經典賽，返台後遭在野黨質疑政府包機飛日本，卻未提供中東撤僑專機等。卓周五（13日）回應表示，主因是中東當時航空空域沒有開放，安全起見無法包機，還指後續若真有包機，他將邀請立委同行，「看他敢不敢飛」。



卓榮泰周五在行政院秘書長張惇涵、發言人李慧芝陪同下，出示赴日自費包機新台幣208萬（約50.8萬港元）等4單據自清。對於後續風波，卓榮泰稱日方並未因此關切，日方也知道這次就是私人行程。

國民黨立委葛如鈞曾公開質疑，政府有錢包機看棒球，卻沒錢提供撤僑專機或讓民眾包車撤離。卓榮泰主動回應表示，中東空域在剛開始時沒有開放，因安全問題無法透過包機將民眾送回台灣，且交通部在前面幾天一再聯繫，只有阿聯酋航空可以飛，阿提哈德則要等到13日才會飛；又指如果有飛，政府一定設法讓留滯在那邊有需要的民眾安全回到台灣。

台灣行政院長卓榮泰飛到東京為台灣隊加油，與現場球迷擊掌。（threads：liaojunwei33）

他又指，後來政府透過陸路協助民眾離開，阿聯酋航空也陸續復飛，目前台灣在中東旅行團全都返台，且阿聯酋航空飛台北的班機，現在每一天都還有幾百個空位。他表示：「如果有委員說一定要包機的話，那如果我們有包機，我就邀委員一起飛過去，看他敢不敢飛。」

張惇涵則補充表示，卓榮泰只是自費看球，不解外界認為哪裏有錯誤，且卓作為行政院長，所有行程的維安都很重要，再來當天雖在東京看球，但桌依然有指示因應中東情勢的油價方案。他又指，外交人員也持續在第一線協助民眾返回台灣，當天中東巴林駐館人員全程陪伴3名台灣人跟一名同行的中國大陸籍人士從巴林到沙特阿拉伯，再協助他們返台。