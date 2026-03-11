伊朗局勢｜華商酒店成避難所　留學生課程暫停：想回去領畢業證

從2月28日開始至今，伊朗首都德黑蘭遭到多次空襲，多處儲油設施亦於日前遭以色列襲擊，濃煙遮天蔽日、白晝如夜，當地更下起有毒黑雨。近期，正值波斯新年節日，當地的華人們過去這時或在期待生意興隆，或期待學業順利......但當下他們陸續撤離伊朗，在轟炸中踏上回家的路，期盼戰爭早日結束。



據中國新聞網報道，華人譚小林在伊朗經營酒店，同時也是伊朗華僑華人聯合會（以下簡稱「華聯會」）的聯絡員。戰爭開始時，他的手機湧入數不清的求助電話，他的酒店也很快成為當地華人的臨時據點。

「當地網絡不穩定，大家只能靠電話聯繫。」譚小林和另外幾名成員既要忙著溝通登記人員信息，還要在導航失靈的情況下一步步指引大家找到酒店。對於從外省趕來的同胞來說，打車進德黑蘭都成了難題，華聯會還要協調車輛資源。

3月2日，當時撤離人員正陸續上車，周圍突然傳來巨大爆炸聲。「東、南、北側三個方向全部發生轟炸，轟炸點距離大巴僅500米左右。酒店的玻璃被震碎，陽光房也被氣浪掀翻。」恐懼瞬間席卷所有人，譚小林坦言：「我自己都有點慌，長吸一口氣鎮定之後，我馬上就安撫他們。」隨後，他們躲進地下室，等到外面安靜後再行動。

華商助470人撤離。（中國新聞網 受訪者供圖）

據譚小林介紹，華聯會共協助五批約470人離開伊朗。直至3月4日，譚小林他們才驅車駛離德黑蘭，向邊境進發。「路上的轟炸聲時遠時近，大家都放松不下來、睡覺也不安穩，精神都很緊張。連大風吹動車門的聲音，都會讓人心里一緊。」

華聯會常務副會長曹海旺在當地工作生活23年，經營銅礦山和加工廠，與當地夥伴相處融洽。起初，包括他在內的很多人都以為這次沖突會和以往一樣，很快就結束。但這一次，局勢的發展超出預期。

譚小林回憶，伊朗過去也曾遭襲擊，通常持續幾天，轟炸多發生在軍事基地附近，居民區沒怎麽受到影響。一位曾在伊朗工作的華人也表示，「即便是去年6月，導彈在天上飛，大家還是該上班的上班、該上學的上學，商店也是正常營業。」

圖為2026年3月9日，在美以與伊朗的衝突中，巴林錫特拉島（Sitra Island）上的煉油廠遭到攻擊，濃煙升起。（Reuters）

在酒店地下室躲避轟炸期間，譚小林也時刻關注新聞。「以前是定點打擊，這次是無人機帶著導彈轟炸，容易發生偏差，形勢已經不一樣了。」尤其是當地學校、醫院被轟炸的消息，讓譚小林感到更加不安。

他特別提到伊朗政府發布的一則禁令：「為了保障國內供應，當地所有食品和出口暫時被禁止。」譚小林印象中，近幾年從未有過這樣的禁令。儘管沖突升級，德黑蘭的城市秩序還算平穩。酒店附近的超市仍正常營業，但蔬菜等物資價格已開始上漲。

3月6日早上，譚小林安全落地北京機場，緊張局勢下，他也一直擔心在伊朗的生意。譚小林的礦廠被迫停工，還有一部份貨物滯留在港口沒有動靜。曹海旺的工廠雖未受損，但也已經停產了。

留學生季風的學業停止，他住所公寓窗外。（中國新聞網）

除了做生意的商人外，對在德黑蘭留學的中國學生來說，他們的學業也戛然而止。季風（化名）原本計劃今年6月畢業，之後想在伊朗從事外貿。但現在能否順利畢業都成了問題。德黑蘭大學已取消了線上課程，他發給學校的郵件遲遲未獲回覆。

戰火還波及他熟悉的地方。「前幾天，我看到伊朗世界文化遺產玫瑰宮在空襲中受到損壞的消息。」在德黑蘭求學時，季風參觀過幾次玫瑰宮，「回憶起之前看到的景象，還是會有點感傷。」季風在社交平台上發帖許願：「戰爭快點結束吧，想回去領畢業證了。」