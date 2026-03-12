伊朗戰事燒到義烏　也門客商：貨做好了發不走，運費增3000美金

2月28日，美國和以色列對伊朗展開軍事襲擊，炮火亦蔓延至阿聯酋、科威特、沙特等周邊國家，中東商貿主要通道霍爾木茲海峽亦幾乎停滯。中東局勢升級的漣漪效應，波及有「世界超市」之稱的浙江義烏。



一名來自也門的客商邁克在接受《香港01》採訪時表示，中東戰事導致海運費用增高3000美金，運送時間翻倍；但即使是時間、金錢成本上漲，「能不能送到貨還不一定，如果戰爭繼續下去客戶量會少，對中國工廠也會有很大影響。」言語中對今年生意充滿擔憂。



3月10日義烏商貿城的商家已陸續開市復工，約8萬個商舖全面復工，「世界超市」義烏正準備恢復往日的繁忙。然而，對於集中在中東市場的商人來說，伊朗戰局讓他們的開局籠罩在一片迷霧與擔憂中。

3月10日，浙江義烏開市。（工人日報社）

也門客商在義烏經商多年，今年戰爭導致發往中東的貨櫃全部增加3000美金。

來自也門的邁克在浙江義烏做生意多年，他表示，「目前來看，今年的外貿基本上還沒開始。」邁克的生意主要將中國生產的工藝品、戶外用品、文具等各類商品銷往沙特、也門、阿聯酋等中東國家，雖無生意在伊朗，但他擔心戰爭持續，「大部份貨都是發中東的，這個戰爭繼續下去的話，肯定影響挺大的。」

邁克的貨物大多通過寧波港發往沙特吉達口岸和阿聯酋的傑貝阿里港，再轉口至中東各大城市。

自伊朗戰事以來，霍爾木茲海峽航運受阻，此前報道稱，有中國船員在杜拜最大的傑貝阿里港看到導彈爆炸，距離船隻僅幾百米。另據美媒3月11日報道，沙特擬將其海上貿易路線改道至位於紅海的西部港口，以避免經過位於該國東面的霍爾木茲海峽。吉達港便臨近紅海東側，不會經過霍爾木茲海峽。

2026年3月2日，土耳其安納杜魯新聞社製作的一張題為「霍爾木茲海峽」圖表，霍爾木茲海峽是全球最具戰略意義的海上「樽頸」要道之一。（Getty）

但邁克介紹，「不論從到哪個口岸，現在發一個貨櫃，海運費都要比起之前上漲3000美金，」他無奈地說，「而且這還不算，哪怕你的貨物已經到了港口，只要還沒到客戶手裡，物流公司都可能要你加這個錢。」

據央視財經報道，有貨代人士表示，受中東局勢影響，許多船公司大概率會選擇經好望角繞行，航程預計增加2周時間，海運費用也將出現上漲的現象。

不僅是金錢成本，邁克說，運輸時間也將從原本的25至30天，拉長到「兩個月還不一定能到」。更令人絕望的是，即便願意承受高昂的成本，也無法保證貨物能安全送達，「現在很多物流公司不敢發中東，或者停掉了發不走。」

這種混亂狀態直接導致了中東客戶的觀望與訂單的流失。邁克解釋，「現在的客戶他不敢下訂單，物流費太貴了，有的人想再等等，可能等下個月物流便宜了再訂。」部份在春節前就下單訂購5月「古爾邦節」用品的客戶，此刻更是陷入困境，「我們也有貨做好了，但發不走。如果是節日用品的貨，時間過了就沒用了，客戶不會要，工廠也拿不到錢，大家都會損失。」

邁克介紹，雖然義烏開市，但其附近的許多商舖都沒有開門營業。（受訪者供圖）

中國春節遇上伊斯蘭齋月 中東外貿陷停滯：4月才知生死

除了戰爭因素，今年的時間節點也格外特殊。中國的農曆新年與伊斯蘭教的齋月幾乎重合，這使得買賣雙方都處於休假狀態。邁克指出：「往年這個時候，貨已經發了一半了。但今年不一樣，中國的外貿公司回家過年還沒完全回來，中東的客戶因為齋月也來不了。」

而即使齋月結束，不明了的戰局令中東飛往中國的機票價格暴漲，許多客商能否順利回到中國亦成問題。邁克預計，真正的市場走向要等到4月份才能看清。「齋月還有10天結束，開齋節之後最早一批客戶要月底、4月初才會回來。4月1號到4月30號，就能確定今年的事業會是怎麼樣了。」

面對持續的戰火，邁克的擔憂不僅限於生意。他關注着中東的新聞，擔心戰事進一步擴大。3月5日，也門胡賽武裝領導人阿卜杜勒·馬利克·胡塞表示，「全面支持伊朗」已做好準備在事態發展需要時採取行動，「我們的手隨時扣在扳機上。」

邁克說，「如果也門的胡塞武裝介入，那也門的影響就大了。」當被問及是否會將家人接出也門時，他坦言：「應該會的，但是有些人他出不來，沒辦法。」

中東地區歷來是義烏重要的貿易夥伴。2015年，義烏出口中東國家貿易額前五名中，出口伊拉克106億元（人民幣，下同）、出口阿聯酋87.7億元、出口伊朗86億元、出口埃及82.2億元、出口沙特阿拉伯70.7億元。至2024年，伊拉克、沙特阿拉伯、阿聯酋分別以179.01億元、164.16億元和162.27億元，排在義烏出口國家地區的第5至7位。

儘管戰事正酣，但邁克對自己在義烏的生意並不悲觀，他相信整個大市場不會有太大影響，「現在就是在觀察，看後面怎麼樣。義烏市場肯定不會有太大印象，因為它有國內，也有歐洲、非洲，整個大市場不會有太大影響，但要是戰爭繼續下去，我可能會換成別的地區生意，或者換成電商」。