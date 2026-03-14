賴清德稱台灣能負擔得起軍費　國台辦批：敢鋌而走險必將自取滅亡

賴清德今日（14）日出席由台灣智庫舉行的研討會，他致詞時談到中國大陸、台灣軍費預算及台灣經濟，期間他稱，「台灣總統直選，代表台灣已經是一個主權獨立的國家」，又稱「不管來自大陸的壓力有多大，一定要捍衛台灣的主權，我們千萬不能夠走回頭路」，並強調以台灣經濟的增長，「絕對能負擔得起」軍費預算。



國台辦發言人陳斌華則回應指，不管台灣地區以什麼方式選舉、選了什麼人，都改變不了台灣是中國一部分的地位，「都割裂不了兩岸牢不可破的歷史和法理聯結，都打破不了台灣前途只能由包括台灣同胞在內的全體中國人民共同決定的鐵律。



陳斌華批評，賴清德的講話是又一篇費盡心機拼湊包裝的「台獨自白」，「我們決不允許任何人、任何勢力打着民主的幌子遂行台獨分裂圖謀。賴清德之流莫要打錯算盤，膽敢鋌而走險，必將自取滅亡！」



《中央社》報道，賴清德在演講中稱，「總統直選，代表台灣已經是一個主權獨立的國家」，面對大陸以武力與統戰滲透，企圖改變台灣的民主自由制度等，「不管中國的壓力有多大，一定要捍衛台灣的主權」。

他表示，政府為此召開國安高層會議將大陸定位為境外敵對勢力，並提出17項因應策略，相關法制修正已送交立法院審議，總統府也成立「全社會防衛韌性委員會」來推動全民防衛機制，確保國家安全。

賴清德又稱，大陸對台灣的威脅包括武力，所以要強化國防力量。馬英九時代，國防預算不斷下降，佔GDP比重不到2%；蔡英文8年任內，國防預算佔比從1.8%提高到2.5%；而他提出為期8年1.25兆台幣（約3,066億港元）的國防特別預算，一年平均1560億元（約384億港元），以台灣的經濟成長絕對負擔得起。

賴清德稱，台灣「絕對能負擔得起」軍費預算。（總統府）

在談到經濟成就時，賴清德說，馬英九任內平均經濟成長率為2.8%，蔡英文任內平均為3.2%，股市也從約8000點成長至超過2萬3000多點；主計總處公布去年第4季經濟成長率為12.65%，全年經濟成長率達8.68%，並預估今年經濟成長率將達7.71%，部份國際金融機構則預估將超過8%。

最後，賴清德表示，台灣最重要的還是人民。台灣能夠直選領導人，台灣民主有辦法走到今天，成為亞洲民主的典範，國際稱羨的目標，是因為人民的力量。在這個關鍵時刻，他也希望台灣人民能夠再一次展現偉大的力量，確保台灣安全、確保台灣的民主延續、確保台灣的經濟發展、確保台灣繼續走在正確的道路上，勇往直前，勇敢追求未來。

國台辦發言人陳斌華。（國務院台辦）

國台辦痛批賴清德：膽敢鋌而走險必將自取滅亡

針對賴清德的發言，國台辦發言人陳斌華回應，賴清德的講話是又一篇費盡心機拼湊包裝的「台獨自白」，再次倡狂挑戰一個中國原則，充分暴露其「台獨」本性冥頑不化、禍心昭然若揭。

陳斌華指出，賴清德以所謂「直選民主」為台灣根本不存在的「國家地位」尋找依據，編造「中國對台灣的威脅」，鼓譟「捍衛主權」，製造「民主對抗威權」虛假敘事，煽動兩岸對立對抗，完全扭曲台灣歷史、悖離基本事實，目的就是要蠱惑民眾、混淆視聽，煽動「抗中保台」，圖謀「以武謀獨」「以武拒統」，實質是破壞台海和平穩定，把台灣推向戰爭。

陳斌華強調，海峽兩岸同屬一個中國，台灣是中國的一部分，歷史經緯清晰、法理事實清楚。雖然兩岸尚未完全統一，但中國的主權和領土完整從未分割。台灣從來不是一個國家，也不可能成為一個國家，根本不存在所謂「主權」。

陳斌華表示，不管台灣地區以什麼方式選舉、選了什麼人，都改變不了台灣是中國一部分的地位，「都割裂不了兩岸牢不可破的歷史和法理聯結，都打破不了台灣前途只能由包括台灣同胞在內的全體中國人民共同決定的鐵律。制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口。」

最後，陳斌華表示，無論賴清德說什麼、做什麼，都改變不了兩岸關係發展的基本格局，更阻擋不了祖國終將統一、也必將統一的歷史大勢。