杜拜機場遭攻擊起火　台電商網紅改行程「秒訂」7.36萬元商務艙

杜拜國際機場周一（16日）傳出「無人機攻擊」事件，引發機場附近燃料設施起火，當地民航局宣布機場暫停所有航班起降，以維護旅客生命安全。台灣電商網紅486先生（本名陳延昶）透露，自己本來要飛杜拜轉機，如今出手改行程，更當機立斷訂了一張30萬元新台幣（約7.36萬港元）。



2026年3月11日，兩架無人機在杜拜國際機場（DXB）附近墜落，圖為機場外景。（Reuters）

據了解，486先生去年12月就訂了3月去葡萄牙的機票，擬乘坐阿連酋航空經杜拜轉往里斯本，結果伊朗發射的無人機攻擊到杜拜跟機場，「人真的要學會當機立斷。上週我看情況還是不妙，就趕快保險一點，再多訂一條安全的航線，幸好還有到土耳其伊斯坦堡還有一張珍貴的商務艙，但票價將近要30萬，立刻訂了下去！」

雖然杜拜民航局已採取預防性措施，暫停所有航班起降；火勢後續已被控制，未傳出人員傷亡。不過486先生仍決定取消阿連酋的機票，「可惡阿，不然A380商務艙真的很舒適說」。

486先生果斷出手改行程。（Facebook）

486先生是台灣著名的團購電商名人、網紅企業家，創辦「486團購網」，以銷售家電與直播帶貨聞名。他白手起家，擅長經營社群，以直率風格著稱，粉絲人數眾多，致力於創造員工幸福的企業環境，且常在臉書發表對時事及經營的觀點。