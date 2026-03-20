美情報指北京未計劃2027攻台　邱垂正：做最壞的打算、最好的準備

美國國家情報總監辦公室（ODNI）最新報告顯示，北京現階段未有計劃於2027年對台灣發動軍事行動。周五（20日），陸委會主委邱垂正表示，政府都會參考海內外各式各樣報告跟評估，不會因一份報告就確定某些事情，並強調台灣都要做最壞的打算、做最好的準備



日前，ODNI公布30多頁的「2026美國情報社群年度威脅評估」（2026 Annual Threat Assessment of the U.S. Intelligence Community）報告，指北京當局現階段未計畫在2027年攻台，但解放軍軍持續制定軍事計劃及發展軍事能力，以便在獲得指示時能以武力達成統一目標。

對此，邱垂正表示，中共武力犯台或台海風險，政府都會參考國內外各式各樣的報告跟評估，不會因為一份報告，就確定某些事情，台灣要做最壞的打算，做最好的準備。

圖為解放軍海軍演練利用氣墊船進行登陸作戰。（鼎盛軍事）

邱垂正又稱，中共對台威脅，經常反映在對台政策上，目前為止，中共對台政策還是以「消滅中華民國，併吞台灣」來做準備，包括軍機艦擾台等，從來沒有停止。中共也指出要完成中華民族偉大復興的歷史任務，在這個歷史任務上，做了很多相關的時間點。

對於媒體追問是否包括「2049統一台灣」，邱垂正表示肯定，並指出中共經常說解決台灣問題是完成中華民族偉大復興的歷史必然要求，政策也體現在，統一台灣、解決台灣問題是完成歷史任務的必然要求。因此，中共對台威脅仍然沒有任何鬆懈，還在加緊準備。

邱垂正最後表示，台灣要積極強化自我防衛力量，跟友邦深化合作，強化台灣經濟安全跟全社會防衛韌性，這才能確保自身安全。