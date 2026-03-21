法國學者：解放軍導彈「四化」趨勢明顯　台灣面臨飽和攻擊挑戰

在軍事技術快速演進的背景下，精準打擊與反導彈防禦能力正深刻影響台灣海峽及印太區域安全。法國戰略研究基金會（Fondation pour la recherche stratégique, FRS）近日舉辦網絡研討會「中美台：台灣海峽能力重組與戰略態勢調整」，由FRS研究員孟尚恩（Simon Menet）主持，法國軍事學校戰略研究所（IRSEM）博士後研究員田予光（Hugo Tierny）與FRS研究員艾布蘭（Tom Abram）與談，聚焦中國大陸導彈戰力提升、灰色地帶策略及台灣防禦應對。



灰色地帶行動多重目的 營造「勢不可免」氛圍

田予光指出，解放軍近年頻繁且規模日益擴大的軍演，具有多層目的，不僅挑戰台灣主張的主權，還可能針對東沙群島、金門周邊等外島實施，以增加台灣後勤壓力、搜集情報，並讓台灣民眾逐漸「習以為常」。這種「灰色地帶」行動透過持續累積既成事實，試圖在不開戰情況下逐步改變現狀，對台灣有利於北京的局面。

他進一步分析，北京不會輕易發動全面軍事行動，因為任何失敗或戰事延長都可能引發無法控制的經濟衝擊與區域局勢惡化，威脅政權穩定。因此，中國大陸傾向營造「勢不可免」的心理氛圍，力求不戰而屈人之兵，獲取政治利益。

田予光強調，中國大陸能加大對台施壓力道，除了軍力崛起，更因過去30年成功化解陸海雙重防禦壓力：透過拉攏俄羅斯與中亞國家，消除陸上威脅，得以專注海上貿易與海軍發展，而台灣正位於這條關鍵海上通道上。俄烏戰爭期間，中國大陸更透過陸路取得俄國能源，擺脫海路限制。

他也提到，美國總統特朗普（Donald Trump）對台灣議題決策的不確定性，體現在特朗普個人對台灣戰略價值的評估，以及美國行政部門與專家影響力的限度，北京勢必試圖利用這些不確定性。

導彈戰力「四化」改變力量平衡

去年9月3日，解放軍核導彈亮相閱兵式。（新華社）

艾布蘭從導彈威脅與反導彈能力切入，指出北京正從四個面向改變台海力量平衡，分別是多元化、現代化、大規模化、雙重化。其中，多元化方面，火箭軍資源涵蓋多種射程導彈；現代化方面，提升彈道導彈性能、打擊精確度，強化目標鎖定、情報偵察與太空支援能力，大陸在精準打擊所需太空領域發展已相當先進。

大規模化方面，導彈數量快速增長，美國五角大廈估計中國大陸火箭軍導彈庫存4年內增加近50%；雙重化方面，常規武器與核武「核常兼備」特性更明顯，增加對手判斷難度。

相對地，台灣積極發展縱深打擊能力，擁有多元自製導彈及美製海馬斯（HIMARS）多管火箭系統。報道指出，台灣擁有全球最密集的反艦導彈防禦體系，體現台海競爭日益激烈。

艾布蘭也列出台灣面對的挑戰，包括飽和攻擊、彈藥成本高昂、各軍種系統協調，以及台美系統間的整合問題。

針對台灣各黨派在國防預算上的分歧，艾布蘭觀察，國民黨立場存在矛盾：考慮到美國可能產生的影響，此一立場難以長期堅持；在反導彈防禦議題上，國民黨態度微妙，難以直接批評這一具廣泛共識的概念本身。