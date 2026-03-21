台副防長親赴美視察洛馬產線 台購F-16 Block70首架完成驗收
撰文：許祺安
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台灣向美採購的F-16C/D Block70戰機進度再有新進展。台防部表示，軍政副部長徐斯儉日前率團赴美，親赴位於美國南卡羅來納州的F-16 BLK70戰機生產線，見證首架戰機完成驗收飛行測試，同時台灣採購的單座型戰機亦首度對外曝光。
台媒《聯合報》3月21日報道，台防部指出，徐斯儉於美東時間3月16日率團，由台灣駐美代表俞大㵢、空軍副參謀長田忠儀及駐美軍事代表團團長魏中興陪同下，前往洛克希德馬丁公司生產線，見證編號6831的首架戰機完成「驗收飛行測試」（Acceptance Check Flight）。
台灣軍方同時公布徐斯儉一行與編號「6727」的單座型戰機合影照片，為台灣採購同型機首次曝光。從照片可見，該機在垂直尾翼根部設有阻力傘艙，並配備多具電戰天線，與美軍同型機存在差異。不過，該機目前尚未安裝適型副油箱及彈射椅。
報道指出，徐斯儉一行除於完成組裝的戰機前合影外，也進入生產線視察整體製造狀況。洛克希德馬丁公司表示，目前已配置數百名員工投入生產，相關物料及人力並無瓶頸，正以兩班制全力推進產製進度。
據了解，由於F-16 BLK70戰機為專為台灣需求設計的新機型，各項系統、線路與軟件之間仍需透過持續試飛進行調校，並即時回饋產線進行調整。相關程序旨在確保戰機品質與飛行安全，均須完整執行。
台防部表示，戰機在生產線完成組裝並通過洛克希德馬丁公司的驗收飛行測試後，仍須由美國政府進行最終驗收飛行。依規劃，相關作業將於今年啟動飛交返台灣。