台副防長親赴美視察洛馬產線　台購F-16 Block70首架完成驗收

台灣向美採購的F-16C/D Block70戰機進度再有新進展。台防部表示，軍政副部長徐斯儉日前率團赴美，親赴位於美國南卡羅來納州的F-16 BLK70戰機生產線，見證首架戰機完成驗收飛行測試，同時台灣採購的單座型戰機亦首度對外曝光。



台媒《聯合報》3月21日報道，台防部指出，徐斯儉於美東時間3月16日率團，由台灣駐美代表俞大㵢、空軍副參謀長田忠儀及駐美軍事代表團團長魏中興陪同下，前往洛克希德馬丁公司生產線，見證編號6831的首架戰機完成「驗收飛行測試」（Acceptance Check Flight）。

3月16日，台副防長徐斯儉與台灣駐美代表俞大㵢、台空軍副參謀長田忠儀少將一同於美國南卡羅萊納州格林維爾的洛馬廠房完成組裝之F-16 Block 70戰鬥機（亦稱F-16V）前合影留念。（台防部）

台灣軍方同時公布徐斯儉一行與編號「6727」的單座型戰機合影照片，為台灣採購同型機首次曝光。從照片可見，該機在垂直尾翼根部設有阻力傘艙，並配備多具電戰天線，與美軍同型機存在差異。不過，該機目前尚未安裝適型副油箱及彈射椅。

3月16日，台副防長徐斯儉與台灣駐美代表俞大㵢、台空軍副參謀長田忠儀少將一同赴美國洛馬公司生產線視察台灣訂購戰機的F-16 Block 70（F-16V）生產狀況，預計今年可啟動飛交返台作業。（台防部）

報道指出，徐斯儉一行除於完成組裝的戰機前合影外，也進入生產線視察整體製造狀況。洛克希德馬丁公司表示，目前已配置數百名員工投入生產，相關物料及人力並無瓶頸，正以兩班制全力推進產製進度。

台灣訂購的F-16C Block 70戰鬥機（F-16V構型）在美國飛行測試資料照。美國洛克希德・馬丁（Lockheed Martin）公司生產的F-16C/D Block 70（也稱為F-16V）交機前測試飛行。（洛克希德・馬丁公司）

據了解，由於F-16 BLK70戰機為專為台灣需求設計的新機型，各項系統、線路與軟件之間仍需透過持續試飛進行調校，並即時回饋產線進行調整。相關程序旨在確保戰機品質與飛行安全，均須完整執行。

台防部表示，戰機在生產線完成組裝並通過洛克希德馬丁公司的驗收飛行測試後，仍須由美國政府進行最終驗收飛行。依規劃，相關作業將於今年啟動飛交返台灣。