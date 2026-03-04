暫緩130億美元對台軍售　習特會前夕先把台灣關靜音

在中美元首會面四月即將登場前夕，《紐約時報》披露一則頗耐人尋味的消息：白宮已要求相關部門暫緩推進一項約130億美元的對台軍售案。這筆軍售原本已完成國會非正式審查，依照慣例，通常很快就會正式宣布並送交國會完成程序，但卻在最後階段被按下暫停鍵。報道指出，原因很直接，為避免在美國總統特朗普預計四月訪問北京與國家主席習近平會面之前「激怒中國」。細究軍售內容包括愛國者防空攔截導彈、NASAMS防空系統與反無人機設備等關鍵項目，規模甚至高於特朗普政府去年底宣布的111億美元軍售案，這意味著軍售並沒有取消，但在峰會前夕，華府選擇先把節奏放慢，把台灣「關靜音」。



若把時間往前拉，其實並不難看出這條線索。2月4日習近平與特朗普通話時，北京官方通稿特別提到一句「美方務必慎重處理對台軍售問題」，在外交語言中，這類話通常不是單純重申立場，而是明確提示美方在時機上必要多加「考量」。幾天之後，美國又宣布新的「美國優先武器轉讓戰略」，提出未來軍售將優先提供給國防支出高、戰略地位重要、對美國安全與經濟有貢獻的夥伴。兩件事情放在一起看，意思便十分清楚，即對台軍售仍然存在，但它的安排與節奏，開始被更靈活運用。

《香港01》在2月11日刊文的〈四月習特會添變數？200億美元對台軍售傳聞考驗中美紅線〉即曾提出觀察：華府對台軍售正逐漸從「政治象徵」轉變為「政策工具」。當時外媒傳出美國可能推出高達200億美元的新軍售案，北京方面也傳出私下警告，認為可能影響四月的峰會安排。如今130億美元軍售在最後階段被延後，某種程度上正好印證前述結論：軍售仍然存在，但開始配合外交節奏。

美國總統特朗普在釜山APEC峰會期間會見中國國家主席習近平。（Reuters）

對台灣來說，這當然不是什麼「好消息」，但這不可謂什麼中美陰謀，而只是現實政治的一部分。美國對台軍售本來就不是一條完全固定的流程，如美國軍工產業產能有限，大型武器訂單往往排程多年，因此每一筆軍售除了軍事需求，也必須考慮外交氣氛與國會政治。換句話說，美國歷來對台軍售的「時間」本身就是政治訊號，當一項已經完成國會非正式審查的軍售案在最後階段被擱置，通常代表白宮認為當下的外交環境需要多一點空間。

質言之，問題已不在軍售本身，而在何時宣布。

對北京而言，這一點其實也很清楚。中國長期反對美國對台軍售是為常態，但北京真正敏感的往往不是每一筆軍售，而是宣布的時機。如果在中美關係緊張或重大外交節點前宣布大型軍售，其政治象徵會被放大。因此，北京在通話中要求「慎重處理」，其實就是希望軍售不要出現在最敏感的時刻。

遭擱置的軍售內容包括愛國者防空攔截導彈、NASAMS防空系統與反無人機設備等關鍵項目。圖為NASAMS防空系統。（荷蘭國防部）

就此而言，華府這次的做法就顯得務實，特朗普政府既沒有取消軍售，也沒有在峰會前宣布，而是選擇暫緩。如此一來，美國既能維持對台政策的一貫立場，也可以避免讓軍售問題干擾即將舉行的習特會。

於是，一種頗為微妙的互動方式逐漸浮現：北京希望軍售不要在敏感時刻出現，而華府則保留隨時宣布的權力，雙方沒有正面衝突，但彼此也都在試探對方的底線範圍內謹慎互動。

綜觀特朗普政府這樣的處理方式，其實也不難理解。過去在貿易戰、關稅或科技限制問題上，特朗普常常在談判前調整政策節奏，以便為峰會創造空間。如今對台軍售似乎也出現類似模式。就今次延後對台軍售一事，尚並不能輕易意味台灣問題已被「交易」出去，但至少說明它正在被放進更大的中美關係局面之中。

對台灣而言，這種變化實帶有兩面性，一方面，美國新的軍售排序標準，確實可能讓台灣在未來軍售體系中獲得更高優先地位，如賴清德政府提出將國防支出提高至GDP的5%，在華府眼中正符合「高國防投入」與「戰略重要性」的條件。從制度設計看，台灣在軍售排序中的位置未必會下降。但另一方面，當軍售被納入外交節奏時，其宣布時間與交付安排自然也會受到大國關係影響。130億美元軍售被延後，就是最直接的例子。

更長遠來看，美國對台軍售的操作方式可能正在出現變化。過去通常是分批宣布、維持基本節奏，未來則可能更加靈活，例如延後公告、拆分項目，或在不同時間推出，以降低政治衝擊。簡言之，軍售仍然存在，但它不再完全按照固定節奏。

特朗普任內宣布多項對台軍售案，內容包括F-16V戰機等。（網上圖片）

因此，《紐約時報》披露的這次延後，很可能不只是一次臨時決定，而是某種新常態的開始。有關四月習特會最終會談出什麼結果，現在仍難預料。但比起峰會與是否出具公報本身，接下來幾個月軍售安排的細節或許更值得觀察，諸如130億美元軍售是否會在峰會後宣布？是否會被拆分成多個案子推出？交付節奏會不會加快？這些看似技術性的安排，往往比官式的外交辭令更誠實，更能體現大國博奕溫度。

某種程度上說，130億美元軍售被按下暫停鍵，其實已經說明了一件事：在今天的中美關係中，台海議題既不是單純的安全問題，也不是純粹的意識形態對抗，而是一個會隨外交氣氛升降的變數。台灣作為籌碼的角色沒有改變，美方還在待價而沽，台灣還沒有被賣，同時美國對台軍售縱然暫緩但沒有消失，台海緊張態勢也沒有降溫，但在峰會外交的大局節奏之下，上述種種或成為干擾的末節都必須要提前清理，遇事則緩則圓成為準繩。唯弔詭的是，當誰都知道台灣問題是中美關係問題的核心位置，唯台灣在台灣問題之外，只能作壁上觀，等候發落。