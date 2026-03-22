美伊衝突恐斷氦氣供應　專家警告台韓半導體鏈面臨危機

中東局勢持續升溫之際，外界開始關注戰火對全球產業鏈的潛在衝擊。有學者警告，美伊若全面衝突，不僅影響能源市場，更可能衝擊半導體供應鏈，對台灣等高度依賴特定原料的經濟體構成重大風險。



台媒「中時新聞網」3月21日報道，英國牛津大學「危機研究所」所長艾蒙（Mark Almond）指出，伊朗在全球能源體系中的角色不僅限於石油，其煉油過程產生的副產品氦氣（Helium），更是半導體製程不可或缺的關鍵物資。

艾蒙表示，台灣與韓國晶圓廠在生產精密電路時，需在充滿氦氣的無菌環境中運作，並利用氦氣進行製程冷卻。一旦供應中斷，恐導致全球半導體產業出現斷鏈風險，直接衝擊台灣與韓國的經濟命脈。

2017年3月2日，三星電子位於韓國華城的半導體工廠。（Getty）

除半導體產業外，報道指出，台灣與韓國亦面臨能源供應緊縮與成本上升的壓力。艾蒙示警，相關經濟衝擊可能引發更廣泛的地緣政治效應，不排除朝鮮與中國大陸趁勢對韓國與台灣加大政治施壓。

同時，南亞的印度亦面臨結構性風險。報道引述《每日郵報》指出，印度對低價糧食高度依賴，而維持糧食生產穩定需大量化學肥料。這些肥料的生產則仰賴液化石油氣（LPG）中的丙烷與丁烷，而伊朗正是相關原料的重要供應國。

艾蒙指出，若液化石油氣供應受阻，導致肥料短缺，印度可能爆發嚴重糧食危機，並稱這「可能是與美伊開戰後最具破壞性的後果」。

2026年3月21日，美國與以色列向伊朗發動的戰爭進入第22日之際，英國已同意允許美國使用其位於中東的基地，向霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的伊朗目標發動攻擊。據《華爾街日報》報道，伊朗向位於印度洋中部的美英聯合軍事基地迪戈加西亞島（Diego Garcia Base）發射兩枚中程彈道導彈，惟並未命中基地。（網絡圖片）

另一方面，報道提到，中國大陸亦受到影響。儘管中國油輪目前仍自伊朗每日運送約100萬桶石油，但相較戰前每日約170萬桶的水準，供應量已減少約40%。在潛在封鎖風險下，北京當局正加強國內物資儲備。

艾蒙觀察指出，中國的審慎政策已導致國內出現囤貨現象，這不僅為因應可能的海峽封鎖等極端情境，也進一步影響對周邊國家的出口表現。整體而言，隨著中東戰事升溫，其衝擊已逐步外溢至能源、糧食與高科技產業鏈，全球供應體系面臨新的不確定性挑戰。