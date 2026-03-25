丹麥居留證被標「中國籍」　台僑：旅行憂資料不符　盼大選有轉機

自2024年，旅居丹麥台灣人的居留證國籍從「台灣」（TWN）改為「中國」（CHN），引起當地台僑抗議，台灣駐丹麥代表近日強調丹麥外交部並未主張「台灣屬於中國」，會繼續向丹麥要求更正；外長林佳龍則表示，已就事件持續交涉中，會繼續以對等、尊嚴的原則爭取改善。當地時間周二（24日），丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）領導的社會民主黨（Social Democrats）在國會大選中獲勝，但創下120多年以來最差成績，其左派陣營未能取得過半席次。有丹麥台僑寄望，大選後產生新內閣，或許有望改變居留證的國籍登記。



據中央社報道，台僑王宥芯表示，她的出生地在台北，居留證上的國籍登記卻不顧護照上的官方資料（台灣護照代碼為「TWN」），硬是被註記成「中國」，導致她在丹麥的個人證件與護照資料不符，讓其感到非常困擾。例如，當她離開丹麥旅行時，會擔憂在轉機時可能被關員詢問資料不符合，心理負擔沉重。

為此，自2024年起，她不斷向發證單位丹麥國際招募及整合署（SIRI）提出申訴，要求改正並重新核發登記正確的居留證，光在2024年內就3次親自到SIRI提出抗議。她更透露，這段時間除了很多台僑個人的努力以外，也有友台丹麥團體台灣角（Taiwan Corner）舉行抗議行動，友台丹麥人更曾上訴至丹麥移民申訴委員會（UDLN）乃至歐盟。

然而，儘管她與其他台僑、代表處以及丹麥友台團體不斷的抗議、申訴，SIRI還是沒有更正。失望的她希望，丹麥國會大選之後產生新的執政政府，也許讓事情產生轉機。

2026年3月24日，丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）在丹麥奧爾堡出席國會選舉。（Reuters）

今年初，另一旅丹台人葉東翰收到SIRI一封信，內容明確寫道，SIRI基於丹麥的外交政策立場，不能將他的國籍登記為「台灣」。葉東翰對中央社表示，當下覺得既失望又錯愕，這代表丹麥往中國的「一中原則」主權主張靠攏，而非以往歐美國家所採用的認知「一中政策」，並認為作為一個民主國家，丹麥應該跟其他民主國家站在同一個陣線才對。

據丹麥《百林日報》（Berlingske）早前報道，丹麥是歐盟當中唯一將台灣人的國籍在居留證上註記為「中國」的成員國。自從2024年註記改變後，旅丹台人就不斷向SIRI提出抗議，但至今並沒有任何改變。SIRI則回應指，改變註記是因為台灣人之前的文件註記有誤所致，也是遵循丹麥移民與融合部（Ministry of Immigration and Integration）的政策。

2025年5月6日，丹麥移民與融合部發布一則新聞稿，將台灣人的文件註記「標準化」，該部會轄下的各單位過去對台灣人的國籍與出生地有不同的註記方式，因此需要標準化讓所有單位的註記一致。丹麥外交部對這個標準化方式提供外交政策的建議。該標準明確，「台灣」或「中華民國」將不會出現在有關台灣人的國籍、公民權相關的註記中，但「台灣」可以出現在非國家的名稱中，例如地方或區域名稱。這表示轄下單位可以將台灣人的出生地註記為「台灣」，但國籍將會註記為「中國」。

2026年3月24日，丹麥舉行國會大選，圖為選民在格陵蘭首府努克（Nuuk）的票站投票。（Reuters）

台灣駐丹麥代表鄭榮俊則強調，無論大選結果如何，都不會影響代表處要求丹麥改正的堅定立場，並表示就算產生新內閣，還得看屆時外長人選的態度和立場。他解釋，由於丹麥是聯合政府，總理與部會首長分屬不同政黨，雖然政府有基本政策，但有時部會間態度會不同；例如現任總理常對中國發表強硬立場的發言，但外長數度在事後發表不同調言論。

就大選結果，丹媒分析，現任外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）所屬的溫和黨（Moderates）很可能成為關鍵少數，拉斯穆森也在選前表示他希望可以承擔「組閣談判任務」，被現任總理弗雷澤里克森解讀為想尋求總理大位。