柯文哲判囚17年｜台學者：難拉攏中間選民　藍白合作空間更大

前台北市長柯文哲涉京華城等案，周四（26日）一審遭重判17年褫奪公權6年。事件讓外界關注對民眾黨政治前景的影響，對此學者認為，重判對民眾黨會有傷害，但民眾黨想要藉此拉攏中間選民也會有困難，未來藍白合作空間會更大。



台灣大學政治系副教授陳世民指出，台灣內部還是存在理性的第三勢力，民眾仍期盼不要只是藍綠在掌握政治權力運作。他認為這股勢力的比例或許有10%，但很難講清楚。過去1年，民眾黨支持度下滑約10%，這群人可能是對柯文哲失望、卻又期待台灣存在第三勢力的中間選民，陳認為，這群較理性的選民若未來不願投藍綠，有可能會冷漠、消極不去投票。

台灣師範大學政治學研究所退休教授曲兆祥則認為，柯文哲成功耕耘第三勢力，如今遭到重判，可能讓民眾黨支持者更同仇敵愾，讓年底地方選舉的藍白合作更為密集。

柯文哲面帶微笑步入法庭。（中時新聞網）

曲兆祥表示，上世紀90年代後，台灣已存在第三黨的政治空間，但皆為小黨，後來形成新黨、台聯、親民黨、時代力量這些具規模化的政黨，最後是民眾黨。這些政黨都不是典型藍綠，且這些偏藍或綠的小黨，時間都不是很長，存在一段時間後又被新崛起的第三勢力所取代。

曲解釋，正因台灣存在第三勢力的園地，因此就需要一位像柯文哲、民眾黨主席黃國昌、親民黨主席宋楚瑜等這樣不同時期的「園丁」。柯文哲遭重判後，第三勢力會等待下一位園丁出現，但在新園丁出現前，部分支持者可能會先靠藍或靠綠。

台灣年底舉行九合一地方選舉，對於判決結果，曲兆祥認為民眾黨支持者會對執政黨採取更對立與疏離態度；如果國民黨表現平穩，基於希望為民眾黨、柯文哲創造更好的空間，他們大部分將會轉而支持國民黨，導致藍白合作空間會更大。