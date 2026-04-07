鄭麗文訪陸｜國民黨訪團抵虹橋機場　宋濤親自接機鄭麗文微笑揮手

《新華社》報道，國民黨主席鄭麗文率中國國民黨訪問團7日中午抵達上海虹橋機場，開啟大陸參訪行程。



此次行程備受關注「習鄭會」被曝將於4月10日登場，會面規格與2005年時任國民黨主席連戰和中共總書記胡錦濤的「胡連會」相當。



鄭麗文出發訪陸前舉行中外記者會。（鄭麗文臉書直播）

據台媒《聯合報》報道，鄭麗文一行7日由松山機場啟程，於中午飛抵上海，隨即前往南京，並於8日赴中山陵謁陵，再返回上海參訪與出席活動，預計在9日下午轉往北京，按照慣例，鄭麗文循例料將會見國台辦主任宋濤，以及所到省區的一把手，包含中共政治局委員兼上海市委書記陳吉寧、江蘇省委書記信長星、政治局委員兼北京市委書記尹力。

據了解，鄭麗文有望在10日與中共中央總書記習近平會面。這也是繼2016年時任國民黨主席洪秀柱的「洪習會」後，國共領導人再次會晤。

台媒指鄭麗文首站抵上海虹橋機場精神奕奕 宋濤親自接機

台媒《ETtoday東森新聞雲》報道，鄭麗文首站抵上海虹橋機場精神奕奕，鄭麗文並未發表講話或受訪，大陸國台辦主任宋濤親自接機。

國民黨主席鄭麗文率中國國民黨訪問團7日中午抵達上海虹橋機場，開啟大陸參訪行程。（翻攝台媒）

報道指，鄭麗文下機時，首先向前來接機的國台辦主任宋濤揮手，緩步走下階梯，在陸方人員獻花之後，鄭麗文與宋濤握手並簡單寒暄，國台辦新聞局長陳斌華、上海台辦主任金梅也參與接機。鄭麗文隨後便搭上了接駁車離開機場，並未在現場接受記者的訪問。