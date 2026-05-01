美退將警告：美台欠缺協同作戰能力　恐致7000至3萬美軍傷亡

美國海軍退役少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）指出，美國與台灣在軍事上缺乏協同作戰能力，若台海爆發危機，恐對美軍造成重大衝擊，成為戰時致命弱點。



台媒《聯合報》今（1）日報道，蒙哥馬利4月30日出席由全球台灣研究中心（Global Taiwan Institute）舉辦的座談會時表示，美軍並未與台灣軍隊形成有效整合。他指出，在其參與的公開兵棋推演中，美軍傷亡人數估計介於7000人至3萬人之間，而結果關鍵取決於美軍與盟友之間的整合程度。

美國海軍退役少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）。（美國海軍官網）

蒙哥馬利進一步說明，美軍與不同盟友之間的協同程度存在明顯差異。他表示，美軍與韓國的整合屬於「統一作戰」，與日本為「相互整合」，與菲律賓則是「彼此協調」，但與台灣的整合程度最低。他形容，「形同美軍如果向左走，只能期待台灣也跟著向左走，而不是向右走。」

在具體操作層面，蒙哥馬利舉例指出，美軍軍艦若與韓國或日本軍艦接觸，可以立即透過系統連接，甚至能透過友軍雷達鎖定目標，但若面對台灣軍艦，僅能依賴無線電，甚至以手機通話聯繫，顯示雙方缺乏即時作戰整合能力。

針對原因，蒙哥馬利表示，美台整合度偏低，主要是出於對北京反應的顧慮。他指出，美方長期避免與台灣進行過於明顯的聯合訓練，以免被視為對華挑釁，但這種做法可能在實際衝突中導致更高的美軍傷亡。