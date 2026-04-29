高德地圖App有安全疑慮台灣欲禁用　國台辦：杯弓蛇影，荒唐可笑

高德地圖App在台灣推出「紅綠燈倒計時」功能，不少台灣民眾點讚導航倒計時幾乎「零誤差」，便利又高效。不過，民進黨當局已禁止政府機關使用，並勸導民眾不要使用。



高德地圖顯示台灣紅綠燈倒數 引資訊安全疑慮 台政府部門禁用

4月29日，國台辦發言人陳斌華回應，民進黨當局為了「謀獨反中」，反到反智、反科技的地步，真是杯弓蛇影，荒唐可笑。



高德地圖「紅綠燈倒數計時」功能。（網絡）

對於高德地圖App在台灣爆紅，台灣數字發展部指出，高德地圖涉及敏感定位與行動軌跡資料，可能會回傳到大陸伺服器，目前已經被認定為危害台灣資通安全產品，政府機關已經全面禁止使用，數發部預計將在5月，公佈完整資安評測結果。

國台辦發言人陳斌華29日在例行記者會中表示，大陸擁有世界領先的數字地圖、導航和位置服務技術，多項應用在大陸和一些國家、地區已經廣泛使用多年，滿足了民眾的實際需求，讓大家出行更加省時便捷、生活更加便利豐富，是科技發展照顧人類的具體體現。

除了高德地圖，大陸還有很多高端前沿的技術、創新優質的產品。兩岸同胞是一家人，大陸樂於讓台灣同胞率先分享。

國台辦發言人陳斌華。（國務院台辦）

他批評，民進黨當局為了謀求「台獨」，「反中」反到反智、反科技的地步。民進黨上台以來，台灣社會出現了一種思想禁錮、言論鉗制的怪現象，最典型的就是不能對美國說「不」，不能對大陸說「好」。只因為是大陸的科技和產品好用，台灣民眾愛用，就阻止台灣民眾使用，真是杯弓蛇影、荒唐可笑，這種做法不得人心，也不會得逞。