稱賴清德以「偷雞摸狗方式」外竄斯威士蘭　國台辦批：麻煩製造者

賴清德原計劃4月22日至27日出訪斯威士蘭（Kingdom of Eswatini，或譯史瓦帝尼），但因有非洲三國家拒絕向其專機發放飛行許可而取消。5月2日，賴清德在Facebook發文宣布已抵達斯威士蘭。



5月2日晚間國台辦發言人陳斌華回應稱，賴清德不管台灣才發生地震，由此可見其對島內民眾冷血無情，「台獨」立場頑固，是徹頭徹尾的「麻煩製造者」。



國台辦發言人陳斌華。（微博＠國台辦發布）

5月2日，陳斌華指出，此前因有關國家堅持一個中國原則，賴清德企圖乘包機竄訪斯威士蘭被迫取消，「但其不甘失敗，竟然不顧顏面，以偷雞摸狗的方式外竄至斯」。當前島內正遭遇地震，賴清德不管不顧。

陳斌華表示，堅持一個中國原則是國際社會人心所向、大勢所趨、大義所在，賴清德如同過街老鼠的齷齪行徑，必為國際社會所恥笑。

他強調維護台海和平穩定、過上安穩富足生活，是島內民意所盼，賴清德不顧民眾安危、肆意欺騙民心，必為廣大台灣同胞所唾棄。賴清德費盡心機炮製的所謂「外交成果」，不過是玩弄伎倆、貽笑天下。祖國必然統一的大勢滾滾向前、不可阻擋。

賴清德在Facebook發文宣佈抵達斯威士蘭。（賴清德Facebook）

據此前報道，賴清德指出，原訂4月22日的出訪，因為非預期的外力而暫緩，「經過外交與國安團隊連日來的縝密安排，終於在今天順利抵達，儘管晚了幾天，但斯威士蘭人民依舊給了最熱烈而溫暖的歡迎。」

賴清德表示，此次出訪的核心目標在於鞏固台灣和斯威士蘭雙邊關係，期待透過此行在「經濟、農業、文化及教育」四大領域建立更緊密的連結。

外交部則批評，賴清德在宜蘭發生地震後僅幾小時，棄島內民生於不顧，偷偷鑽進一架外國飛機溜出台灣，大肆揮霍公帑，上演「偷渡式」外竄鬧劇，淪為國際笑柄，拉長「台獨」醜行清單。