台中市長盧秀燕3月訪美「高於城市外交」　稱望在關稅和軍購盡力

台中市長盧秀燕3月11日將出訪美國。今日（2月28日），盧秀燕主持任內最後一次228追思會，她在接受媒體採訪時表示，這次出訪美國希望在關稅和軍購上盡一分心力，尤其要促進台灣和美國之間的關係。



台中市長盧秀燕證實3月率團訪美。（台中市政府）

據中央通訊社報道，盧秀燕3月11日將率官員出訪，全程11天10夜，於台中市議會開議前趕回台灣。今日她接受媒體聯訪時稱，她是台中市長也是中華民國國民，只要在任何國際場合有機會，就應該全力為台灣的外交努力。

有知情人士透露，盧秀燕這次訪美之旅和以往不同，行程是由美國來安排的，因此高於城市外交的層級，考察足跡將涵蓋美東政治中心與美西經貿重鎮。

至於出訪前宴請藍營立委是否談及軍購議題，盧秀燕表示，立法院是最高民意代表機關，很多重要決策，包括關稅、軍購、外交等，都需要經過立法院同意，立委的意見因此非常重要。這次出訪除了城市外交，也希望在關稅、軍購上盡一份心力，促進台美關係。

在被問及訪美是否要化解「疑美論」時，盧秀燕說，在國際外交上，多一個朋友就少一個敵人，如果國際友人有不理解的地方，當然希望盡量說明，透過爭取了解、支持，對台灣與人民都是好事。